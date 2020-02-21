Covid-19 küresel ekonomi ve kredilere ciddi risk oluşturuyor - Son Dakika
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Covid-19 küresel ekonomi ve kredilere ciddi risk oluşturuyor

6 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poors (S&P) Global, hızla gelişen Covid-19 salgınının, küresel ekonomi ve kredi koşullar üzerinde belirgin bir risk oluşturduğu uyarısı yaptı.

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Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poors (S&P) Global, hızla gelişen Covid-19 salgınının, küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve kredi koşullar üzerinde belirgin bir risk oluşturduğu uyarısı yaptı.

S&P Global'in "Küresel Kredi Koşulları: Coronavirus Kredi Görünümü Üzerine Gölge Düşürüyor" başlıklı raporunda, "Virüs öncelikle ve herşeyden çok Çin'de olmak üzere, Asya-Pasifik bölygesindeki kredi koşulları üzerinde oldukça yüksek risk oluşturuyor" denildi.

Risk değerlendirmelerinin öncelikle, hızlı gelişen salgına karşın henüz olası etkiler üzerinde bir somut veri içermediğine işaret edilen raporda, buna karşın Çin'in büyüme görünümü üzerinde ciddi kısa vadeli etkilerine dikkat çekildi.

S&P Global'ın bir başka raporuna göre de, dünya hükümetleri yalnızca 2020'de 8.1 trilyon dolar borçlanacaklar ve toplam kamu borçları yıl sonunda 53 trilyon dolara yükselecek.

Bu yıl yapılacak borçlanmanın 5.8 triyon dolar yüzde 70'inin hükümetlerin vadesi gelen uzun vadeli borçlarının refinansmanının  oluşturacağını öngören S&P, yeni borçlanmanın ise global GSYH'nın yüzde 2.6'sı düzeyinde 2.3 trilyon dolar olmasının beklendiğini vurguladı. Buna göre, bu yıl en yüksek borçlanmayı 3.0 trilyon dolar ile ABD ve 1.75 trilyon dolar ile Japonya yapacak ve bu iki ülke  toplam borçanmanın neredeyse yüzde 60'ını gerçekleştirecek.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:15 Kaynak: DHA
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