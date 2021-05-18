Covid-19 'la mücadelenin kahramanlarına hatıra ormanı - Son Dakika

Covid-19 'la mücadelenin kahramanlarına hatıra ormanı

18.05.2021 18:18

- Covid-19 'la mücadelenin kahramanlarına hatıra ormanı Sivas'ta Covid-19 ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için "Hatıra Ormanı" oluşturuldu Sivas'ta Covid-19 ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için "Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

- Covid-19 'la mücadelenin kahramanlarına hatıra ormanı

Sivas'ta Covid-19 ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için "Hatıra Ormanı" oluşturuldu

SİVAS - Sivas'ta Covid-19 ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için "Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Sivas'ta 12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası münasebetiyle, salgın ile fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için fidan dikim etkinliği düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojmanlar mevkiinde düzenlenen fiden dikimi programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, sağlık çalışanları ve hemşireler katıldı. Programda Covid-19 Hemşire Hatıra Ormanı bölgesinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız hemşireler ile birlikte fidan dikerek hatıra fotoğrafı çekindiler.

" Tüm hemşirelerimizin hemşireler haftasını kutluyorum"

Burada konuşan Vali Salih Ayhan, "Hemşirelerimiz bu zorlu salgın döneminde ne kadar çok önemli olduklarını gördük. Diğer sağlık çalışanları doktorlar kamu görevlileri hep birlikte omuz vererek salgını belirli bir noktaya getirdik. Her meslek guruplarının bu özel günleri de anlamlı oluyor. Sosyal sorumluluk içerisinde bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Dünya zor bir imtihandan geçiyor. İnşallah bundan başarılı bir şekilde çıkacağız. Üniversitemiz, Belediyemiz valiliğimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu vesile ile çevre duyarlılığı doğa sevgisini geniş bir tabana yararak böylesi özel günlerde vesile oluyor. Tüm hemşirelerimizin hemşireler haftasını kutluyorum" dedi.

"Sağlık çalışanları ciddi bir sınavdan geçiyor"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 15 aydır sağlık çalışanlarının ciddi bir sınavdan geçtiğini belirterek, "Güzel ve anlamlı bir günde hemşirelerimizle birlikteyiz. Öncelikle tüm hemşirelerimizin hemşireler gününü kutluyorum. Son 14-15 aydır sağlık çalışanlarımız genel olarak hemşirelerimiz ciddi bir sınavdan geçiyorlar. Daha önce hiç tecrübe etmediğimiz bir salgın ile mücadele ediyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarımız ailelerini ve kendilerini risk ederek yaşatmak adına büyük çaba gösteriyorlar. Ben öncelikle hemşirelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile hemşireler haftasını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Her sene fidan dikimi yapılıyor

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ise 4-5 yıldır sürekli fidan dikimi geçekleştirdiklerini dile getirerek,, "Öncelikle tüm hemşire arkadaşlarımızın ve çalışanların hemşireler haftasını kutluyorum. 4-5 yıldır üniversitemizde aralıksız her sene fidan dikimi yapıyoruz. 3 bini geçti diye biliyorum. Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman beye teşekkür ediyorum. Ne zaman fidan istesek ellerinden gelen desteği verdiler. Yeni dikilecek fidanlarımızın da hatırlı olmasını diliyor bu vesile ile tekrar hemşirelerimizin hemşireler haftasını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Covid-19 'la mücadelenin kahramanlarına hatıra ormanı
Covid-19 'la mücadelenin kahramanlarına hatıra ormanı
Covid-19 'la mücadelenin kahramanlarına hatıra ormanı
Covid-19 'la mücadelenin kahramanlarına hatıra ormanı

Hilmi Bilgin, Koronavirüs, Salih Ayhan, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Covid-19 'la mücadelenin kahramanlarına hatıra ormanı - Son Dakika


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