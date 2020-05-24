Covid-19'la mücadelenin kahramanlarının buruk bayramı - Son Dakika

Bursa'da pandemi hastanesi olan Şehir Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nı aileleri yerine Covid-19 hastalarının yanında geçiriyor.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzak geçirse de hastalığın tamamen bitmesi için canla başla çalışıyor. Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorundan temizlikçisine kadar tüm personel Ramazan Bayramı boyunca da Covid-19 salgını ile savaşlarını sürdürüyor. İhlas Haber Ajansı, Bursa Şehir Hastanesi Covid-19 yoğun bakımına girerek sağlık çalışanlarının bir gününe tanıklık etti.

Hastalığın geçtiğimiz 3 haftaya göre seyrinin yavaşlamasıyla birlikte taburcu sayısı artsa da Covid-19 polikliniğinde tedbirler elden bırakılmıyor. Sağlık çalışanları eski yoğunluğun kalmadığını dile getirse de ailelerinden uzak bu Ramazan Bayramı'nın Türkiye adına buruk geçtiğinin altını çiziyor.

Türkiye'de virüsün ilk görülmesiyle hızlı şekilde önlemlerini alan Bursa Şehir Hastanesi, yatak kapasitesinin yarısını korona virüsü için planlanmıştı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri ile sinerji içinde mücadele veren Şehir Hastanesi çalışanları, pandemi sürecini en iyi şekilde atlatan personelin başında geliyor. Bursa'daki endüstri kuruluşları ile projelendirdikleri entübasyon ve numune kabinlerinin geliştirilmesinde de önemli rol oynayan Bursa Şehir Hastanesi, tüm Türkiye'ye örnek oldu. Şehir Hastanesi'nde testleri pozitif çıkan hastaların da salgın sürecinde yüzde 90'ı taburcu edildi. Yoğun bakım ve servislerde korona virüslü hastaların tedavileri devam etse de sağlık çalışanlarının büyük gayreti salgının Türkiye'deki seyrini büyük ölçüde etkiliyor.

(Samet Doğru/İHA)