Covid 19 meslek hastalığı sayılacak - Son Dakika

Covid 19 meslek hastalığı sayılacak

17.12.2020 11:27
Covid 19 meslek hastalığı sayılacak, System.String[]

Danıştay 10. Dairesi; Bağımsız Maden İşçileri Sendikasının, korona virüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmamasına ilişkin SGK genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Danıştay 10. Dairesi; Bağımsız Maden İşçileri Sendikasının, korona virüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmamasına ilişkin SGK genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Daire, iptal talebini ise daha sonra görüşmeyi kararlaştırdı. Siyasi partilerin de uzlaşma sağladığı, sağlıkçıların bu yöndeki beklentileri üzerine, devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Cumhurbaşkanı son kabine toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan düzenlemeye ilişkin rapor isteyerek, bir an önce Meclis gündemine getirilmesi talimatını verdi. Bakanlıklar, raporları önümüzdeki kabine toplantısında Erdoğan'a sunacak. Sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği düzenlemenin yeni yılda hayata geçirilmesi planlanıyor. Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek "Kadrolu sağlık çalışanları için böyle bir düzenlememiz zaten var. Bu yeni düzenleme, sözleşmeli personeli de kapsayacak" dedi.

(İHA)

Sosyal Güvenlik Kurumu, Cumhurbaşkanı, Danıştay, Maden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

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