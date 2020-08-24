COVİD-19, mobilya alışverişlerini 'online'a dönüştürdü

Pandemi nedeniyle eve kapanan vatandaşlar, en hassas oldukları mobilya alışverişini bile online yapmaya başladı. Yakından görüp incelemeden alınmayan ürünlerin başında gelen mobilya çeşitleri, Covid-19 sürecinde online siparişleri arttırdı.

Alışveriş merkezleri ve mağazalara gitmek istemeyen vatandaşlar, mobilya ve benzeri ihtiyaçlarını firmaların internet sitelerinden gerçekleştirdi. Kişiye özel üretim yapan Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Pervin Katana, mobilya sektöründe müşterilerin mağaza ortamında ürüne dokunarak alışveriş yapmaya alışık olduklarını, pandemi sürecinin ise bu alışkanlığı tersine çevirdiğini söyledi. Müşterilerin mobilyadan uyku setine, halıdan aksesuara kadar tüm ürünleri mağazadan seçerek çocuklarının odalarına dekore ettiklerini söyleyen Pervin Katana; "Bugüne kadar butik olarak çalıştığımız için ürünlerimizin online satışını düşünmedik. Pandemi sürecinde insanlar bir taraftan evlere kapanırken bir taraftan da hayat doğal akışındaydı. Bebekler doğmaya devam etti. İnsanlar evde kaldıkları süreçte evleriyle daha çok ilgilenip evlerinin dekorasyonlarına yoğunlaştılar. Diğer ev eşyaları ile birlikte çocuk odaları da yenilendi. Online eğitime geçildiği için çocukların bir numaralı sosyal alanı olan odalarının önemi daha da arttı. Bu süreçte mağazamızı ziyaret edemeyip sosyal medya üzerinden bize ulaşan müşterilerimize dokunmadan satış yapmaya başladık" diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinden sipariş

Süreçle birlikte artan online talep nedeniyle online.moremo.com.tr satış sitelerini faaliyete geçirdiklerini açıklayan Kurucu Ortak Pervin Katana, rahat paketlenebilen, taşınabilen ve kolaylıkla montajı yapılan yeni Lego Serisi ürünlerini Bursa dışında tüm Türkiye'deki müşterilerine ulaştırmaya başladıklarını kaydetti. Yıllardır olduğu gibi sağlık ve güvenliği ön planda tutarak, kaliteden ödün vermeden, bebeklerin gelişimine göre revize edilebilen MDF ve lake boyalı ürünlerin satışını de yaptıklarını vurgulayan Pervin Katana; "Bunun yanında uyku seti ve halılarımızı da ürün gamımıza ekledik. Yılların tecrübesi ile müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda ürün çeşitliliğimizi arttırmaya devam edeceğiz. Moremo ile çocuklar çok mutlu diyerek devam ettiğimiz çalışmalarımız, ülkemizin her köşesindeki çocuklara ulaşabilecek olmanın ve daha çok çocuğun mutluluğuna mutluluk katacak olmanın heyecanı ile çok daha fazla motive olarak devam edecek" dedi.

Katana, gösterişten ziyade çocuklar için sağlık, güvenlik ve kaliteyi ön planda tutarak tercihlerini yapan müşterilerinin desteği ile çok daha güzel işler yapacaklarına gönülden inandıklarını sözlerine ekledi. - BURSA