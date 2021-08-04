Üye Girişi
Covid-19 mu? Klima hastalığı mı? - Son Dakika

Covid-19 mu? Klima hastalığı mı?

04.08.2021 09:04
Covid-19 mu? Klima hastalığı mı?, System.String[]

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım, klima ile gelen hastalıkları ve korunma yollarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Yazın aşırı sıcaklarında ev, araç ve ofiste 'imdada yetişen' klimalar, hızla serinleterek o an serinletici etkisiyle mutluluk veriyor ancak fark ettirmeden de yatağa düşürüyor! Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım "Bugünlerde klima kaynaklı hastalıklara sık rastlıyoruz. Aşırı soğuk ve kuru havaya uzun süre maruz kalınması ve vücut direncinin düşmesi, kolaylıkla üst solunum yolları, alt solunum yolları ve akciğerde bazı enfeksiyonların gelişimine zemin hazırlayabiliyor. Covid-19 ile benzer şikayetlere yol açabilmesi nedeniyle de sıkıntı yaratıyor" diyor.

Yüzyılın salgın hastalığı Covid-19 pandemisinde maske kullanımı kritik önem taşırken, bunaltıcı yaz sıcaklarına aşırı nemin de eklenmesi günlük yaşamı çok büyük ölçüde olumsuz etkiliyor. Nefes aldırmayan sıcaklarda adeta imdadımıza yetişen klimalar ise, farkında olmadan hasta edip yatağa düşürebiliyor! Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım, klima kaynaklı hastalıkların; klimanın fiziksel ve rezervuar etkilerine bağlı olmak üzere iki şekilde gelişebildiğini belirterek şöyle konuşuyor: "Klimanın fiziksel etkilerine bağlı olarak, ani ısı değişiklikleri ve ortamın aşırı soğuması nedeniyle bazı rahatsızlıklar gelişebiliyor. Aşırı soğuk ve kuru havaya sürekli maruz kalınması ve vücut direncinin düşmesi, kolaylıkla üst solunum yolları, alt solunum yolları ve akciğerde bazı enfeksiyonların gelişimine zemin hazırlarken; bunun yanında klima ile ortama yayılan tozlar da özellikle alerjik yapısı ve astımı olan kişilerin şikâyetlerini ve krizlerini tetikliyor, astım krizlerinin ortaya çıkmasına ve şiddetli kuru öksürüklere neden olabiliyor. Ayrıca klimaların üflediği soğuk havaya direkt maruz kalmak, yüzdeki sinir kılıfını etkileyerek ödem ve yüz felci yapabiliyor, kas ağrılarına, kas tutulmalarına neden olabiliyor."

Belirtileri örtüşebiliyor!

Klima hastalıklarının Covid-19 enfeksiyonu ile örtüşebildiğini, bu nedenle 'klima çarptı' diye geçiştirmeyip doktora görünmek gerektiğini belirten Dr. Zekai Tarım "Klima hastalıkları da tedavi edilmezse ölüme sebep olabiliyor. Tedavi için en az 2 hafta süreyle bu bakterilere yönelik uygun antibiyotikler kullanılması gerekebiliyor. Kişide ilk 24-48 saat içinde halsizlik, kırgınlık, yaygın kas ve baş ağrıları, sonrasında ateş, kuru öksürük, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi şikayetler görülebilirken, hastaların küçük bir kısmında da sinir sistemi bulguları, konsantrasyon bozuklukları hatta komalık durum oluşabiliyor." diyor.

Bağışıklık sistemini vuruyor!

Klimaların üflediği havanın, solunum yollarındaki lokal bağışıklık sistemini zayıflatarak virüs ve bakterilerin yerleşip çoğalmasına sebep olabileceğini, klimanın çalışması ile havadaki nem oranının azalarak, mekanda yoğunlaşan kuru havanın, burun içi dokularda ve boğazda tahrişe yol açabileceğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım şöyle konuşuyor: "Sürekli nemli olan klima filtrelerinde zamanla virüsler, bakteriler ve mantarlar üreyebilir. Temizliği ve bakımı düzenli yapılmayan klimaların filtre sistemlerinde biriken ve klimaların açılmasıyla iç ortama yayılan mikroorganizmalar solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabilir. Klima hastalıklarından en yaygın olarak görüleni lejyonella pnömonisidir. Lejyonella pnömonisi klima bakterilerinin neden olduğu bir zatürredir. Bu bakteri nemli ortamlarda ve klima sistemlerinde rahatlıkla yaşayabildiği için, sebep olduğu hastalığa halk arasında 'klima hastalığı' denir. Hastalığa neden olan bakteriler, bakım ve dezenfeksiyon koşullarına uyulmadığı takdirde klimalarda üreyip, solunan havayla akciğerlere yayılarak hastalığa neden olur. Bu bakterinin sağlıklı bir vücutta hastalık yapma potansiyeli oldukça zayıftır, ancak vücut direncinin düşüklüğü hastalık oluşumunu kolaylaştırır. Kanser, diyabet, alkolizm, kronik akciğer veya karaciğer hastalığı olanlarda, yoğun sigara kullananlarda bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla hastalığın gelişme sıklığı artar."

Klima hastalıklarına karşı 5 etkili önlem!

Klimaların bakım ve temizliği her yıl yapılmalıdır. Filtreleri değiştirilmelidir. Bakteri filtresi kullanılmalıdır.

Ortamın aşırı soğutulmamasına dikkat edilmelidir. Klima kaynaklı sağlık problemleri genellikle bilinçsiz veya aşırı kullanım sonucu oluşur. Sıcak yaz günlerinde mekan içi ve dışındaki sıcaklık farkı ve ani hava değişimi vücut direncini düşürür. Ortam için en ideal sıcaklık 21-23 derecedir.

Nem dengesini koruyucu klimalar tercih edilmelidir veya bulunduğunuz ortamda nemi sağlamak için 1 bardak su bulundurulabilir. Ortamdaki ideal nem oranı yüzde 40-60 arasında olmalıdır.

Klimalardan düzenli örnekler alınıp, düzenli aralıklarla laboratuvarda incelenmelidir.

Klima kullanırken direkt klima rüzgarına maruz kalınmamalı, karşısında oturulmamalı ve klima yeri bunlar göz önüne alınarak belirlenmelidir. Klimalar belirli zaman aralıklarıyla ısısı yavaş yavaş düşürülerek kullanılmalıdır.

Covid-19 mu? Klima hastalığı mı?

Koronavirüs, Kadıköy, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Covid-19 mu? Klima hastalığı mı? - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 10:34 160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var 10:30 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var İstiklal Caddesi'nde kadın kavgası! Bir erkek kavgayı ayırmak yerine yumruklarla saldırdı 10:27 İstiklal Caddesi'nde kadın kavgası! Bir erkek kavgayı ayırmak yerine yumruklarla saldırdı
Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı 10:22 Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı 10:17 Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi 10:14 Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı 10:09 Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı 01:03 Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı

Son Dakika Haberleri
10:31 İstanbul'da yine taksici dehşeti! Tartıştıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar
10:29 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
10:25 Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum
10:21 Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı
10:20 Milli Savunma Bakanlığı, yangının söndürülemediği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi gönderdi
10:18 Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı
10:16 Tokyo'da boksta finale çıkan Busenaz Sürmeneli, yangın çıkaranlara seslendi: Biz bir ölür bin diriliriz
10:14 Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi
10:10 Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı
10:08 Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı
Sergen Yalçın'la görüntülü görüşen Alex Teixeira, Sergen Yalçın'la görüntülü görüşen Alex Teixeira, "Cumartesi İstanbul'dayım hocam" dedi         
10:40
İstanbul'da yine taksici dehşeti! Tartıştıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar İstanbul'da yine taksici dehşeti! Tartıştıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar         
10:32
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ilk ifadesi: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ilk ifadesi: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:29
Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum         
10:25
Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı         
10:19
Tokyo'da boksta finale çıkan Busenaz Sürmeneli, yangın çıkaranlara seslendi: Biz bir ölür bin diriliriz Tokyo'da boksta finale çıkan Busenaz Sürmeneli, yangın çıkaranlara seslendi: Biz bir ölür bin diriliriz         
10:17
Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı         
10:10
Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı         
07:44
ABD, Afgan göçmenler için Türkiye'yi adres gösterdi; Ankara'nın tepkisi çok sert oldu ABD, Afgan göçmenler için Türkiye'yi adres gösterdi; Ankara'nın tepkisi çok sert oldu         
00:07
Oyuncu Alperen Duymaz kendisine yazılan Oyuncu Alperen Duymaz kendisine yazılan "vatan haini" yorumuna sessiz kalamadı         
23:50
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Tanju Özcan gündemden düşmüyor! Tanju Özcan gündemden düşmüyor! "Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım" diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı         
20:37
Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
19:47
İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı         
18:44
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu         
18:11
3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu 3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu         
15:30
Dünya'dan tam 136 bin kat daha değerli asteroid! Profesör Bilim Dünya'dan tam 136 bin kat daha değerli asteroid! Profesör Bilim "Dünyaya getirirsek fakir kimse kalmaz" diyerek detayları anlattı         
11:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 10:48:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 mu? Klima hastalığı mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement