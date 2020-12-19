Covid-19 mücadelesinde 56 saatlik kısıtlama başladı - Son Dakika

Covid-19 mücadelesinde 56 saatlik kısıtlama başladı

19.12.2020 00:51
Covid-19 mücadelesinde 56 saatlik kısıtlama başladı, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Vatandaşların kurallara uyduğu Çankırı'da ekipler denetimlerde bulundu.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı. Ülke genelindeki korona virüs vakalarındaki artış sonrasında 3. haftasına girilen kısıtlamalarda Çankırı'da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Şehir merkezinde cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları noktasında uyardı. Sokağa çıkma kısıtlaması 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. - ÇANKIRI

Covid-19 mücadelesinde 56 saatlik kısıtlama başladı
Covid-19 mücadelesinde 56 saatlik kısıtlama başladı
Covid-19 mücadelesinde 56 saatlik kısıtlama başladı
Covid-19 mücadelesinde 56 saatlik kısıtlama başladı

Koronavirüs, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Covid-19 mücadelesinde 56 saatlik kısıtlama başladı - Son Dakika


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