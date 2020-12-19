Covid-19 mücadelesinde 56 saatlik kısıtlama başladı - Son Dakika

Covid-19 mücadelesinde 56 saatlik kısıtlama başladı

Covid-19 mücadelesinde 56 saatlik kısıtlama başladı -Kısıtlamanın üçüncü haftasında kurallara uyuldu -Çankırılı vatandaşlar kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekildi Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Covid-19 mücadelesinde 56 saatlik kısıtlama başladı -Kısıtlamanın üçüncü haftasında kurallara uyuldu -Çankırılı vatandaşlar kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekildi ÇANKIRI - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Vatandaşların kurallara uyduğu Çankırı'da ekipler denetimlerde bulundu. Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı. Ülke genelindeki korona virüs vakalarındaki artış sonrasında 3. haftasına girilen kısıtlamalarda Çankırı'da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Şehir merkezinde cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları noktasında uyardı. Sokağa çıkma kısıtlaması 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Son Dakika

Ünlü oyuncu Halle Berry, arkadaşın eski sevgilisiyle çıkmanın çok büyük bir günah olduğunu söyledi

Arkadaşı tarafından dolandırılan eski F.Bahçeli Mehmet Topuz'un 2 milyon 350 bin lirası hiç oldu

Meral Akşener'den "AK Parti-İYİ Parti ittifakı olabilir mi?" sorusuna yanıt: İttifak değil masa kurulabilir

Kayıp Mustafa Özbay'la ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı

Rıdvan Dilmen'den Terim'e sert eleştiri: Fatih Hoca takımın başında olmalıydı

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mesaj: İlişkilere yeniden yön vermek için hala şans var

Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı

Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü