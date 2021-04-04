Covid-19 Müşteri ve Firma Arasındaki İlişkileri Nasıl Değiştirdi?

Flokser Kimya& Flokser Tekstil Dijital Dönüşüm Müdürü Hakan Cem Topal,Covid-19'un müşteri ve firma ilişkilerine etkileri hakkında bilgi verdi.

Cem Topal, toplantıların online hale geldiğini, yurt içi ve yurt dışı fuarların artık yapılmadığını ve trafikte harcanan zamanın boşa gittiğinin daha çok belli olduğunu söyledi. E-ticaret tarafında bir şeylerin gerektiği ve herkesin buraya yatırım yapmaya başladığını, bir kısmının ise reklam tarafında iş yaptığını belirtti. Bütçelerin dijital mecralara geçtiğini, reklamların klasik kanallarından çıkıp dijital mecralarda verilmeye başlandığını ifade etti.