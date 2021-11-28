Covid-19 mutasyonu dünyayı endişelendirdi - Son Dakika

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Güney Afrika'da Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron'un keşfedilmesinin

ardından Dünya'nın endişesi artıyor..

Belçika, Almanya ve İngiltere'nin ardından İtalya'da da Omicron mutasyonu tespit edildi. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, İtalya'ya

yakın zamanda Mozambik'ten gelen 1 kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarılarak, "Hasta ve ailesinin sağlık durumu iyi" denildi.

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1352341 ... Omicron'un İngiltere'de 2 kişide tespit edilmesinin ardından İngiltere

Başbakanı Boris Johnson, hükümetin Baş Sağlık Danışmanlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Johnson, mutasyonun dünyaya yayıldığını ve bu erken aşamalarda mutasyona dair yeterli bilgi olmadığını belirtti.

Ülke genelinde mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımının yeniden zorunlu hale geleceğini açıklayan Boris Johnson

yurtdışından gelenlere PCR testinin zorunlu olacağını aktardı.

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New York'ta yeni dalga endişesi ile 15 Ocak'a kadar eyalet genelinde acil durum ilan edildi.Yapılan açıklamada "Eyalette henüz Omicron vakası tespit edilmemiş olsa da muhtemelen New York'a geleceğini biliyoruz" denildi.

Vatandaşlar aşı olmaya davet edildi.

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Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron'un tespit edilmesinin ardından birçok ülke yeni mutasyonunun kendi topraklarında yayılması önlemek amacıyla Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulamaya karar verdi.

Güney Afrika'dan yapılan açıklamada söz konusu kısıtlamalar

yeni mutasyonları daha hızlı tespit etme yeteneği nedeniyle Güney Afrika'nın

cezalandırılmasına benzetildi. 'Mükemmel bilim alkışlanmalı ve cezalandırılmamalı' denildi.

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