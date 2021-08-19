Covid-19 nedeniyle bebeğini kaybetti

Gaziantep FK'dan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Recep Niyaz'ın biricik eşi Betül Niyaz'ın yakalandığı Covid-19 hastalığının ardından dünyaya gelmesini bekledikleri bebeklerini kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili Betül Niyaz'ın sağlık durumu iyi yönde ilerlemekte olup ve evde karantina süreci devam etmektedir.

Futbolcumuz Recep Niyaz ve ailesine en içten duygularımızla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, eşi Betül Niyaz'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Recep Niyaz, 16 Haziran 2019'da Betül Niyaz ile Denizli'de kıyılan nikah ile hayatını birleştirmişti.

Hamilelikte Coronavirüs (Korona/Covid-19) Korunma Önlemleri Nelerdir?

Bulundukları ortam sık sık havalandırılmalı,

Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkılmamalı,

Mecbur kalmadıkça toplu taşıma araçları kullanılmamalı,

Eller sık sık ve hijyene uygu şekilde yıkanmalı,

Kişisel eşyalar ortak kullanılmamalı (havlu, cep telefonu, kalem, bardak, tabak, çatal vb.)

Düzenli ve sağlıklı beslenmek ihmal edilmemeli. Günde en az 2 litre su içilmeli,

Yabancı materyallerle temas sonrası elleri yıkanana kadaar ağız, burun ve gözlere temas edilmemeli,

Bağışıklık sistemi güçlendirilmeli,

Grip, nezle gibi hastalık görülen kişilerden, ateş, öksürük gibi belirtilen gösteren kişilerden uzak durulmalı,

Mümkünse sarılmak, el sıkışmak gibi temaslardan kaçınmalı,

İçeride ve dışarıda çevredeki insanlarla en az 1 metre mesafeyi korumalı,

Kalabalık ortamlara mümkün olduğunca girmemeli, böyle ortamlarda bulunması gerekirse virüs koruyucu nitelikte maske takmalı,

Gerekmedikçe seyahat etmemeli, özellikle uçak ile yurtdışı yolculuk yapmamalı,

Sosyal aktivitelere katılım ertelenmeli.