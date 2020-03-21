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Covid-19 nedeniyle Darülaceze 14 gün boyunca kapandı; alınan önlemler neler, sakinler ne düşünüyor?
6 saat önce
Koronavirüs ile ilgili Türkiye'de önlemler alınmaya devam ediyor.
Koronavirüs ile ilgili Türkiye'de önlemler alınmaya devam ediyor. İstanbul'da ayda 10 bin ziyaretçisi olan yaşlı bakım evi Darülaceze, 14 gün boyunca kapılarını ziyaretçilere kapattı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:24
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