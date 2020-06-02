Covid-19 nedeniyle ekonomik kayba uğrayanlara destek - Son Dakika

Covid-19 nedeniyle ekonomik kayba uğrayanlara destek

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan, tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisi sürecinde ciddi ekonomik kayba uğrayan Soma'da üyelerine verilen destekleri kamuoyuyla paylaştı.

Covid-19 nedeniyle ekonomik kayba uğrayanlara destek, System.String[]

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan, tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisi sürecinde ciddi ekonomik kayba uğrayan Soma'da üyelerine verilen destekleri kamuoyuyla paylaştı. Başkan Doğan, "Bu sıkıntılı dönemde Soma Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen görevi fazlasıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki normalleşme sürecinde de üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.


Başkan Doğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bölgemizdeki sağlık kuruluşlarına malzeme temini açısından destek olmaya çalıştık. 65 yaş üstü üyelerimize ulaştık, taleplerini odaya gelmeden çözmeye çalıştık. Odamızdan, üyelerimizi maske dağıtımı gerçekleştirdik. Toplam 600 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketlerini ulaştırdık. Manisa'da Valilik ve Sağlık İl Müdürlüğünce kurulmuş olan sağlık kuruluşlarına, sağlıkçılarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Manisa ve ilçelerimizdeki oda ve borsaların katkılarıyla 400 bin TL tutarında kaynak oluşturduk. Biz Bize Yeteriz Destek Kampanyası'na, tüm odaların ve borsaların desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve odalar/borsalar olarak 24 milyon TL destek sağladık. Çıkarılan tüm destek paketlerini sayfalarımızda anlık yayınladık. Üyelerimizden gelen talepleri her gün yaptığımız telekonferans toplantılarıyla merkeze ilettik. Bu destekler için odamızda ayrı bir bölüm oluşturduk. Bugüne kadar Kısa Dönem Ödeneği doğrultusunda 500'e yakın işletmenin İŞKUR başvurularını gerçekleştirdiğini takip ettik ve takip etmeye devam ediyoruz. TOBB öncülüğünde işbirliğiyle başlatılan Nefes Kredisi, kısıtlı kaynakların olmasına rağmen 60'a yakın üyemizi bu krediden yararlandırdık. Toplam 3 milyon TL'ye yakın TOBB ile beraber kaynak oluşturduk. Halk bankası Can Suyu Kredisi 25 bin TL için ilk baştan oda üyelerine kapalıyken, çalışmalarımızın sonucunda odaya kayıtlı şahıs işletmesi olan üyelerimize de açtırdık. Kamu bankalarından üyelerimize yaklaşık 150 milyon TL'ye yakın kredi kullanmalarında yardımcı olduk. Sokağa çıkma kısıtlamalarında; nöbetçi ve açık olması gereken üyelerimizin takibini kaymakamlığımız ve belediyemiz ile beraber koordineli bir şekilde gerçekleştirdik. 1 Haziran 2020'de başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında üyelerimizin iştigal konularıyla ilgili olan çalışma rehberi 'Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni 31 Mayıs 2020 tarihinde odamız web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yayınladık. Bu sıkıntılı dönemde Soma Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen görevi fazlasıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bu yapılanlar tabii ki sizlerin katkılarıyla gerçekleşmiştir. Kısıtlı mali kaynakların, odaya ödediğiniz aidatların nerelerde kullanıldığını bilmek en doğal hakkınızdır. Ama bu dönem birlik olma dönemi dedik ve maddi, manevi yapabileceğimiz bütün destekleri siz üyelerimize vermeye çalıştık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki normalleşme sürecinde de üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Koronavirüs, Soma, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Covid-19 nedeniyle ekonomik kayba uğrayanlara destek - Son Dakika Ekonomi

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