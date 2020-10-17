Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına meslektaşlarından anlamlı klip - Son Dakika

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına meslektaşlarından anlamlı klip

17.10.2020 13:49

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına meslektaşlarından anlamlı klip Ayletme Beni isimli türkünün seslendirilmesinde ve çekiminde yaklaşık 30 kişilik bir ekip görev aldı ESÇAD Başkanı Nurcan Öcal;

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına meslektaşlarından anlamlı klip

Ayletme Beni isimli türkünün seslendirilmesinde ve çekiminde yaklaşık 30 kişilik bir ekip görev aldı

ESÇAD Başkanı Nurcan Öcal; "Sağlık çalışanları bu süreçte duygusal ve fiziksel açıdan inanılmaz derecede yıprandı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de görev yapan sağlık çalışanları, Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına hitaben 'Ayletme Beni' isimli Karadeniz türküsünü seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan video klip, büyük ilgi gördü.

Korona virüs yüzünden hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi, Eskişehir şehir Hastanesi, ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanları ve Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri tarafından türkü seslendirildi. Ayletme Beni isimli türkünün seslendirilmesinde ve çekiminde yaklaşık 30 kişilik bir ekip görev aldı. Sadece sağlık personellerinin seslendirdiği duygu yüklü eser ile virüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs verilmesi amaçlanıyor.

"Sağlık çalışanları duygusal ve fiziksel açıdan inanılmaz derecede yıprandı"

Video klip ile ilgili açıklamalarda bulunan ESÇAD Başkanı Nurcan Öcal, sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Öcal, "Sağlık çalışanları bu süreçte duygusal ve fiziksel açıdan inanılmaz derecede yıprandı. İnsanların korona virüsü tam olarak anlamamaları, uyarılara rağmen dikkatsizce maskesiz ve mesafesiz davranmaları sonucu vaka sayıları arttı. Hal böyle olunca sağlık çalışanları da hastanelerden çıkamadı. Bizde sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık oluşturmak için böyle bir video hazırladık. Videonun amacı salgından dolayı vefat eden sağlık çalışanların çocuklarına burs verebilmek, yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına meslektaşlarından anlamlı klip
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına meslektaşlarından anlamlı klip
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına meslektaşlarından anlamlı klip
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına meslektaşlarından anlamlı klip

Koronavirüs, Eskişehir, Karadeniz, Video, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına meslektaşlarından anlamlı klip - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Fatih Terim'in Alanyaspor maçına Falcao'nun yerine Diagne ile başlaması bekleniyor Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Zonguldak'a hareket etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Zonguldak'a hareket etti         
13:54
Taksici dehşeti! Tartıştığı müşteriyi darbedip köpeğine kemerle saldırdı Taksici dehşeti! Tartıştığı müşteriyi darbedip köpeğine kemerle saldırdı         
13:41
Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi Filyos Limanı'nda hareketli anlar yaşanıyor Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi Filyos Limanı'nda hareketli anlar yaşanıyor         
13:23
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı         
11:48
18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz         
10:58
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 14:30:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına meslektaşlarından anlamlı klip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei