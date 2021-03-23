Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçileri için ulusal şiir yarışması - Son Dakika

Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçileri için ulusal şiir yarışması

23.03.2021 13:34
Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçileri için ulusal şiir yarışması, System.String[]

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi, Covid salgınında hayatını kaybeden sağlık emekçileri adına ulusal çapta şiir yarışması düzenliyor.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi, Covid salgınında hayatını kaybeden sağlık emekçileri adına ulusal çapta şiir yarışması düzenliyor.

Şiir yarışması için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un makamında SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanları Umut Özge Yılmaz ve Birtürk Özkavak'ın katılımı ile protokol töreni gerçekleştirildi. Seçici kurulunda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, SES Eskişehir Şubesi EŞ Başkanı Birtürk Özkavak, Şükrü Erbaş, Rahmi Emeç, Betül Dünder, Ömer Asaf Tosun ve Emel İrtem yer alacak.

Yarışma ile kitaplaşma fırsatı bulamamış nitelikli dosyaların kitaplaşmasıyla hayatını kaybeden sağlıkçıların anısına edebiyata yeni eserler kazandırılmasının hedeflenirken, aday olan yapıtlarda estetik dil bilinci ve çağdaş dünya görüşü temel alınacak. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanı Birtürk Özkavak, Şükrü Erbaş, Rahmi Emeç, Betül Dünder, Ömer Asaf Tosun ve Emel İrtem'in yer aldığı ödüle katılmak isteyenler, "kitap oylumunda şiir dosyaları" ile katılabilecek. Ödüle katılacak dosyaların daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekiyor. Birinci seçilen dosya, kitap olarak bin adet basılacak. Dosya sahibine plaket ve telif olarak yüz adet kitap verilecek.

Ödüle başvuru 2 Temmuz 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Sonuçlar ise SES'in kuruluş yıldönümü olan 1 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Ödül töreninin tarihi ise daha sonra duyurulacak. Ödüle Odunpazarı Belediyesi çalışanları ile seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamazken, ödül bölüştürülmeyecek. Ödüle katılan dosyalar, sahiplerine geri gönderilmeyecek.

"Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına adayacağız"

Protokol töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 2020 yılının Covid-19 salgını nedeniyle tüm Türkiye'nin sağlık çalışanlarına saygı ve sevgilerini göstermeleri gereken bir yıl olduğunu söyleyen Başkan Kurt, pek çok sağlık çalışanımız yaşamını yitirdi. Pek çok sağlık çalışanının ise sıkıntılı günler yaşadığını dile getiren Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi olarak sağlık çalışanlarına saygımızı ve minnetimizi göstermek için Vadişehir Mahallesi'ne bir park yapıyoruz. Bu yeter mi yetmez, o nedenle SES Eskişehir Şubesi ile yapmış olduğumuz protokol ile bir şiir yarışması düzenliyoruz. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına adayacağımız bu yarışmaya katılan şiirleri kitaplaştırarak ölümsüzleştirmek istiyoruz. Bu iş birliği nedeniyle SES Eskişehir Şubesi'ne ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'yi de bu yarışmaya katılmaya çağırıyorum" dedi.

"Ödül Türkiye'deki tüm şiir yazanlara açık"

Şiir ödülünü Covid-19 salgınında hayatını kaybeden yaklaşık 400 sağlık emekçisini anmak ve onların aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanı Birtürk Özkavak, yarışmanın Türkiye'deki tüm şiir yazanlara açık olduğunu belirtti. Özkavak, "Bu adımlar ile hayatını kaybeden 400 sağlık emekçisini fiziken tekrar hayata döndürmek mümkün olmayacak, ama onların hatıralarını edebiyat dünyasında, şiirle yaşatmak, onları sonsuzluğa kadar anımsamak adına önemli bir adım atıyoruz. Odunpazarı Belediyemizin edebiyata verdiği desteği biliyoruz. Bu konudaki işbirliği için de Başkan Kurt'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Eskişehir için de iyi bir ödül olacağını düşünüyorum. Umarım daha sonraki yıllarda da devam edecek bir ödlün ilk adımını başlatmış oluruz. Tüm şiir severlerin, şairlerin eserlerini bekliyoruz" diye konuştu.

"Yitirdiklerimizi sonsuzluğa bu şekilde taşıyabilmek çok anlamlı"

2020 yılını ülke olarak çok zor geçirdiğimizi ifade eden SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanı Umut Özge Yılmaz, sağlık çalışanlarının ise ekstra zorluklar yaşadığını vurguladı. 400'den fazla sağlık emekçisinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Yılmaz, SES olarak 1 yıl boyunca koşulların düzenlenmesi ve seslerini duyurabilmek için çok çaba sarf ettiklerini belirtti. Yılmaz konuşmasına şu sözlerine devam etti:

"Yitirdiklerimizi geri getiremiyoruz, evet. Ama onların adına böyle bir ödül düzenlenmesi, onları sonsuzluğa bu şekilde taşıyabilmek ve anabilmek çok anlamlı. Odunpazarı Belediyesine de bu koşulları sağladığı ve bize destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçileri için ulusal şiir yarışması
Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçileri için ulusal şiir yarışması
Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçileri için ulusal şiir yarışması

Koronavirüs, Odunpazarı, Eskişehir, Şiir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçileri için ulusal şiir yarışması - Son Dakika


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