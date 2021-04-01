Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı - Son Dakika

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı

01.04.2021 20:38

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan Furtun korona virüse yakalandı Samsun'da korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan Furtun korona virüse yakalandı

SAMSUN - Samsun'da korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı.

Samsun Tabip Odası üyeleri pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak için özel bir hastanenin önünde basın açıklaması yaptı. Samsun'da görev yaparken Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğraflarının yer aldığı basın açıklamasında bu zamana kadar toplam 394 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi.

2020 Nisan ayından itibaren birçok sağlık çalışanının Covid-19'a yakalandığının altını çizen Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Diren Cemgil Öztürk, "Biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu kaybettiğimiz 1 Nisan 2020 gününden bu güne 152 hekim ve 242 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 394 ekip arkadaşımızı yitirdik. Yaşadığımız kayıplara, yüreğimizi dağlayan acıya rağmen her durumda görevimizin başındayız. Tek bir hastamızın mağduriyet yaşamaması için yeminimizin gereğini yerine getirmeye hazırız" dedi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan Furtun da korona virüse yakalandı

Öte yandan basın açıklamasını aslında Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan Furtun'un yapacağını ama kendisinin dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını dile getiren Samsun Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Alper Aktaş, "Başkanımız Covid-19 olduğu için aramıza katılamadı. Kendisi hastanede izolasyona alındı" diye konuştu.

İlk aşılanma döneminde Covid-19 aşısı vurulduğu öğrenilen Dr. Funda Neslihan Furtun'un genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı

Koronavirüs, Samsun, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı - Son Dakika


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