Covid-19 nedeniyle ölen Savcı Kaya'nın masası karanfillerle doldu - Son Dakika

Covid-19 nedeniyle ölen Savcı Kaya'nın masası karanfillerle doldu

VAN'da, 4 gün önce yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya'nın masasına, mesai arkadaşları karanfiller bıraktı.

VAN'da, 4 gün önce yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya'nın masasına, mesai arkadaşları karanfiller bıraktı. Bursa Adliyesi'nden 3 yıl önce Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan evli ve 1 çocuk babası Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, 3 Ekim günü Covid-19 nedeniyle 20 gün boyunca tedavi gördüğü Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetti. Kaya'nın vefatı meslektaşları, avukatlar ve adliye personelini büyük üzüntüye boğdu. Özellikle hayvanseverliği ile tanınan Kaya'nın odası, mesai saatleri içinde yakınları ve tanıdıkları tarafından sıklıkla ziyaret edildi. Meslektaşları ve sevenleri Kaya'nın masasına karanfil bırakarak dua etti.



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