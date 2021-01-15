"Covid-19, obez hastalarda daha ağır seyrediyor" - Son Dakika

"Covid-19, obez hastalarda daha ağır seyrediyor"

15.01.2021 16:52

Obezitenin birçok yan hastalığa davet çıkardığını belirten Doç. Dr. Ekici, "Covid-19 hastalığı ile obezite arasındaki olumsuz birlikteliğin sebepleri tam olarak bilinmemektedir.

Obezitenin birçok yan hastalığa davet çıkardığını belirten Doç. Dr. Ekici, "Covid-19 hastalığı ile obezite arasındaki olumsuz birlikteliğin sebepleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak obez hastalarda hastalığın daha ağır seyrettiği bilinmektedir. Covid-19 açısından astım, kronik akciğer hastalığı, diyabet, kalp ve kronik böbrek hastalığı olan bireyler daha yüksek risk altındadır" dedi.

Covid-19 ve obezite arasındaki ilişki hakkında açıklamalarda bulunan Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Uğur Ekici, obez hastalarda Covid-19'un etkilerinden bahsetti. Obezitenin birçok yan hastalığa davet çıkardığını ifade eden Doç. Dr. Ekici, "Covid-19 hastalığı ile obezite arasındaki olumsuz birlikteliğin sebepleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak obez hastalarda hastalığın daha ağır seyrettiği bilinmektedir. Covid-19 açısından astım, kronik akciğer hastalığı, diyabet, kalp ve kronik böbrek hastalığı olan bireyler daha yüksek risk altındadır. Obezite de belirtilen bu kronik hastalıkların (diyabet, kalp hastalıkları, astım vb.) gelişmesinde kilit rol oynar. Obezitenin bu özellikleri Covid-19 hastalarında artmış ölüm riski için önemli faktörlerden biri olduğunu düşündürmektedir" dedi.

"AMERİKAN KAYNAKLARINA GÖRE OBEZİTE ÖLÜM SAYISINI ARTIRMAKTA"

Doç. Dr. Ekici, sözlerine şöyle devam etti: "Obezitenin Covid-19 için ciddi bir risk faktörü olduğu bilinmekle birlikte, Amerikan kaynaklı bazı yayınlar, ABD'de Covid-19 nedeniyle ölüm sayısının yüksek olmasına neden olarak ülkedeki obezite oranının yüksek olmasını göstermektedir. ABD'de yetişkin bireylerde obezite sıklığının yüzde 34 olduğu, ülkemizde ise bu oranın yüzde 30,3 olduğu bildirilmiştir. Kısıtlı çalışmalara rağmen Covid-19 vakalarının beden kitle indeksi (BKİ) arttıkça hastalığa yakalanma oranlarının ve hastalığın şiddetinin arttığı, daha fazla yoğun bakım tedavisine ve mekanik ventilasyona (entübasyon) bağlanma ihtiyacının olduğu görülmüştür".

Obezlerde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış riskinin 6,2 kat daha fazla olduğunun altını çizen Doç. Dr. Ekici, "Çin'de ki çalışmalarda ise, Beden Kitle Endeksindeki her bir birimlik artışın Covid-19 hastalığının daha şiddetli geçirme riskini yüzde 12 arttırdığı ve obez bireylerin normal vücut ağırlığına sahip bireylere göre hastanede kalış sürelerinin daha uzun olduğu gösterilmiştir. Ayrıca obezlerde, öksürük ve ateş gibi semptomlar normal vücut ağırlığına sahip bireylerden daha fazla görülmektedir. Herhangi bir yandaş hastalığı olmayan obez bireylerde dahi hastalığın seyri normal kilodakilere göre daha ağrı olmaktadır" şeklinde konuştu.

"OBEZİTE MASUM GİBİ GÖRÜNEN ÇOK CİDDİ BİR SORUN"

Obezitenin şehirleşme, ekonomik gelişme ve yaşam biçimindeki değişiklikler nedeniyle tüm dünyada gittikçe artığını vurgulayan Doç. Dr. Ekici, "Epidemik bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar mikroorganizmalarla bulaşmasa da, dünya çapında ve ciddi problemlere yol açan pandemi hükmünde bir hastalık kabul edilebilir. Yol açmış olduğu hayatı tehdit eden hastalıkların yanı sıra, dünyamızın geçirmekte olduğu bu olağanüstü günlerde, obezitenin Covid-19 üzerine olan olumsuz etkilerinin de görülmesiyle ne kadar ciddi bir halk sağlığı problemi olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Obezite, Astım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Covid-19, obez hastalarda daha ağır seyrediyor' - Son Dakika


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