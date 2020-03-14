Covid-19 ölüm oranı diğer ülkelere göre Almanya'da neden düşük? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19 ölüm oranı diğer ülkelere göre Almanya'da neden düşük? - Son Dakika Dünya

Covid-19 ölüm oranı diğer ülkelere göre Almanya'da neden düşük?

6 saat önce

Covid-19 ile ilgili ülkeden ülkeye nüfus, vaka ve ölüm oranları arasında uçurum gözlemleniyor. İtalya'da her bin vakadan 71'i hayatını kaybederken, Almanya'da ise bu sayı sadece 2. Almanya, Covid-19 ölüm oranını diğer ülkelere göre nasıl asgaride tutabiliyor?

Covid-19 ölüm oranı diğer ülkelere göre Almanya'da neden düşük?, System.String[]

Covid-19 vakalarının sayısı Çin'de azalma gösterirken Avrupa ülkelerinde ise her dakika artıyor. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü pandemiye dönüşen salgının merkez üssünün artık Avrupa olduğunu duyurdu.


Ancak Avrupa genelinde de ülkeden ülkeye nüfus, vaka ve ölüm oranları arasında uçurum gözlemleniyor. İtalya'da hastalığa yakalanan her bin kişiden 71'i hayatını kaybederken, 3 binin biraz üzerinde vaka rapor edilen Almanya'da ise can kaybı 6, yani her bin kişiden sadece 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Almanya, Avrupa, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:02 
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