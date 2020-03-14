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Covid-19 ölüm oranı diğer ülkelere göre Almanya'da neden düşük?
6 saat önce
Covid-19 ile ilgili ülkeden ülkeye nüfus, vaka ve ölüm oranları arasında uçurum gözlemleniyor. İtalya'da her bin vakadan 71'i hayatını kaybederken, Almanya'da ise bu sayı sadece 2. Almanya, Covid-19 ölüm oranını diğer ülkelere göre nasıl asgaride tutabiliyor?
Covid-19 vakalarının sayısı Çin'de azalma gösterirken Avrupa ülkelerinde ise her dakika artıyor. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü pandemiye dönüşen salgının merkez üssünün artık Avrupa olduğunu duyurdu.
Ancak Avrupa genelinde de ülkeden ülkeye nüfus, vaka ve ölüm oranları arasında uçurum gözlemleniyor. İtalya'da hastalığa yakalanan her bin kişiden 71'i hayatını kaybederken, 3 binin biraz üzerinde vaka rapor edilen Almanya'da ise can kaybı 6, yani her bin kişiden sadece 2 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:02
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