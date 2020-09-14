Covid-19 önlemini alan oteller sezonu sorunsuz tamamlıyor - Son Dakika

Covid-19 önlemini alan oteller sezonu sorunsuz tamamlıyor

İZMİR - Covid-19 (korona virüs) salgınının olumsuz etkilerini en fazla hisseden sektörlerden olan turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, gerekli önlemleri alarak hem sezonu sorunsuz tamamlamalarını hem de konuklarının sağlıklı bir tatil geçirmesini sağlıyor.

Bazı turizm işletmeleri Covid-19 (korona virüs) döneminde gerek sosyal mesafe kuralını gerekse diğer pandemi kurallarını ihlal ederek kapatma cezaları alarak turizm sezonunda büyük sıkıntılar yaşarken, önlemlerini eksiksiz alan turizm işletmeleri ise sezonu sıkıntı yaşamadan tamamlayacak. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 'alkolsüz aile oteli konsepti' ile misafirlerini ağırlayan Teos Village, pandemi kurallarını eksiksiz uygularken, tesise girişte misafirlerin üç kez ateşleri ölçülüyor. Daha sonra bir gün bekletilerek dezenfekte edilen odalarına yerleşen konuklar, tatilleri boyunca gerek restoranda gerekse sahilde sosyal mesafe kuralına uyarak tatillerini sağlıklı bir şekilde tamamlıyor.

Belirsizlikle girilen turizm sezonunun sonuna yaklaştıklarını kaydeden Teos Village Otel Müdürü Serkan Değirmencioğlu, "Sezonu, aldığımız önlemlerle iyi bir şekilde tamamlamak üzereyiz. Pandemi süreci bize yeni tecrübeler kazandırdı. Hem açık büfe konsepti hem de sahillerde yeni önlemler alarak misafirlerimizi bu sürece alıştırdık. Haziran'da zayıf geçen sezonda Temmuz ve Ağustos aylarında bir toplarlanma oldu. Eylül ayı itibariyle sezon iyi bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki sezon için olumlu düşünceler var. Yeni sezon çalışmalarımıza önlemlerimizi alıp şimdiden başlayacağız" dedi.

"64 noktadan ateş ölçülüyor"

Pandemi nedeniyle sezonu 1 Temmuz'da açtıklarını ifade eden Teos Village İşletme Müdürü Hacı Yıldırım ise "Plajlarda ve restoranda sosyal mesafeleri ayarladık. Açık büfe yerine misafirlerimize yemek servisini biz yapıyoruz. Yerlerde sosyal mesafe işaretlemelerimiz var. Misafirlerimiz bu konuda gerçekten bilinçli. Aldığımız önlemlerden dolayı herkes memnun" diye konuştu.

Konukların tesisten girişinde ateşinin ölçüldüğünü ifade eden Yıldırım, "Konuklar daha sonra termal kameralı kapıdan geçiyor ve yeniden 64 noktadan ateş ölçülüyor. Misafirin kaydı yapıldıktan sonra ateşi yeniden ölçülüyor ve bir gün bekletilerek dezenfekte edilmiş odalarına alıyoruz. Misafirlerimiz bu konuda oldukça bilinçli" dedi.

Ateşi yüksek çıkan konuklar için izole odalarının bulunduğunu da sözlerine ekleyen Yıldırım, tesislerinde henüz şüpheli bir durumun dahi yaşanmadığını söyledi.