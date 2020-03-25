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Covid-19 önlemleri ABD'ye yaşa dışı göçü yarı yarıya azalttı
6 saat önce
Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemlerin Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapılan yasa dışı geçişleri yarı yarıya azalttığı açıklandı
Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemlerin Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapılan yasa dışı geçişleri yarı yarıya azalttığı açıklandı.
ABD hükümetinden bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınır politikalarında yapılan katı değişiklikler sonrası ülkeye kaçak göçmen akışı azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:47
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