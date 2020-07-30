Covid-19 önlemleri en üst seviyede - Son Dakika

Covid-19 önlemleri en üst seviyede

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların Kurban Bayramı ve öncesini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmeleri amacıyla önlemler aldı.

Covid-19 önlemleri en üst seviyede, System.String[]

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların Kurban Bayramı ve öncesini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmeleri amacıyla önlemler aldı. Önlemlere Covid-19 kuralları denetimi de eklendi.

30 Temmuz 2020 Perşembe saat 08: 00'dan 03 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 24: 00'a kadar Malatya merkezinde ve ilçelerinde güvenlik önlemleri artırılarak, özellikle Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve trafik önlemlerine ek olarak Kurban Bayramı tatili boyunca gerekli tüm tedbirlerin en üst seviyede alınması kararlaştırıldı.

Asayiş yönünden, Malatya halkının can ve mal güvenliğini en üst düzeyde tesis edebilmek, bayram öncesi, bayram günleri ve bayram sonrası olmak üzere il merkezinde meydana gelebilecek asayiş olaylarını önlemek ve meydana gelen olaylara ise anında müdahale etmek amacıyla; şehrin her noktasında asayiş önlemleri takviye kuvvetlerle güçlendirilecek. Hayvan pazarları, alışveriş merkezleri, pazar yerleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu ana caddelerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı bulunularak ilgili ekip sayısı artırılacak, denetim ve kontroller sıklaştırılacak, şehrin hareketli noktaları yaya devriyeler, motorize ekipler, resmi ve sivil ekipler tarafından sık sık kontrol edilecek.

Covid-19 kurallarına dikkat

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan önlemlere riayet edilmesini sağlamak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla maske kullanımı, sosyal mesafe kuralına uyulması ve alınması gereken diğer önlemlerin denetimi amacıyla halkımızın yoğun olduğu bölgelerde yaya devriye ekiplerce gerekli denetimler yapılacak ve ses yayın araçlarımızla halkımıza, kurallara titizlikle uyulması yönünde gerekli uyarılar yapılacak.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurban alım satım yerlerinde ve ekonomik canlılığın yoğun olduğu bölgelerde sahte para olaylarına karşı el ilanı ve broşür dağıtımı yapılarak, vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme yapılacak. Halka açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi veya taşkınlık suretiyle vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozucu davranışların men edilebilmesi amacıyla yapılacak denetimler arttırılacak. Meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi amacıyla sabit ve şok uygulamalar yapılacak.

Hırsızlık uyarısı

Kurban Bayramı süresince muhtemel hırsızlık olaylarına karşı her türlü güvenlik tedbirleri alınacak. Vatandaşların tatil ve alışveriş amaçlı olarak ikametlerinde bulunmamaları durumunda ikamet ve balkon kapılarını kilitlemesi, pencerelerini açık bırakmaması gibi tedbirlerin alınması konusunda duyarlı bulunmalarının uygun olacağı ifade edildi.

Kurbanlık hayvanların kontrolden çıkarak trafikte görülmesi halinde zabıta ve ilgili kurumlarla ortak hareket edilecek, kurbanlık hayvanların sevkiyatlarında hırsızlık olaylarına yönelik kontroller yapılacak.

Trafik yönünden tedbirler

30 Temmuz Perşembe gününden başlayarak 03 Ağustos Pazartesi gününe kadar olan sürede meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek, vatandaşların bayramı aileleri ve yakınları ile birlikte güvenli bir trafik ortamında geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli tüm trafik tedbirleri alınacak.

Arefe ve bayram günlerinde mezarlıklarda oluşabilecek trafik yoğunluğuna yönelik şehitlik ve mezarlıklar civarında gerekli görevlendirme yapıldı. Bayram süresince üzücü kazaların meydana gelmemesi için motorize trafik ekipleri, MOBESE görevlileri, motosikletli ekipler ve yaya görevlilerin yol ve trafik durumuna göre denetimleri devam edeceğinden vatandaşların seyahatleri süresince trafik kurallarına eksiksiz olarak uymaları gerektiği vurgulandı. Doğu ile Batıyı birbirine bağlayan D-300 Devlet Karayolunun Malatya şehir merkezinden geçmesi nedeniyle yol üzerinde oluşacak trafik yoğunluğu da göz önünde bulundurularak trafik ekiplerince aşırı hız, kırmızı ışık ve emniyet kemeri kontrollerine ağırlık verilecek. Şehirlerarası otobüs terminalinde trafik görevlileri tarafından, şehire giriş ve çıkış yapan otobüslerin denetimleri yapılacak.

Vatandaşların meydana gelen olaylar ile ilgili ihbar ve şikayetlerini 155 Polis İmdat hattını arayarak yapabilecekler. - MALATYA

Kurban Bayramı, Koronavirüs, Malatya, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 11:44

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Covid-19 önlemleri en üst seviyede - Son Dakika
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