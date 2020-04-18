Covid-19 önlemlerine uymayanlar için 'vur emri' veren Duterte'den 'sıkıyönetim' tehdidi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19 önlemlerine uymayanlar için 'vur emri' veren Duterte'den 'sıkıyönetim' tehdidi - Son Dakika Dünya

Covid-19 önlemlerine uymayanlar için 'vur emri' veren Duterte'den 'sıkıyönetim' tehdidi

6 saat önce

Covid-19 salgın önlemlerine uymayanlar için 'vur emri' veren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte bu kez sıkı yönetimle tehdit ederek, "Siz seçin" dedi.

Covid-19 önlemlerine uymayanlar için 'vur emri' veren Duterte'den 'sıkıyönetim' tehdidi, System.String[]

Covid-19 salgın önlemlerine uymayanlar için 'vur emri' veren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte bu kez sıkı yönetimle tehdit ederek, "Siz seçin" dedi.


Covid-19 salgınına karşı yaklaşık bir ay önce alınan sıkı önlemlerin ardından Manila sokaklarında araç trafiğinin artması üzerine Başkan Duterte tepki gösterdi. Televizyondan halka seslenen Duterte, "Biraz disiplin istiyorum. Eğer bu olmazsa, eğer bana inanmazsanız asker ve polis uygulamayı devralır." dedi. Asker ve polisin sosyal mesafe uygulamasını uygulamak durumunda kalacağını kaydeden Başkan Duterte, "Sıkıyönetim gibi, siz seçin" diye konuştu.

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Rodrigo Duterte, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:37 

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