Covid-19 önlemleriyle altın ve petrol düştü - Son Dakika
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Covid-19 önlemleriyle altın ve petrol düştü

11 dakika önce

Küresel düzeyde hükümetlerin, Covid-19 salgınına karşı sokağa çıkmayı ve seyahatleri sınırlandırmalarına bağlı olarak ortaya çıkan talep daralmasıyla petrol fiyatları düştü.

Covid-19 önlemleriyle altın ve petrol düştü, System.String[]

Küresel düzeyde hükümetlerin, Covid-19 salgınına karşı sokağa çıkmayı ve seyahatleri sınırlandırmalarına bağlı olarak ortaya çıkan talep daralmasıyla petrol fiyatları düştü. Dünyanın en büyük merkez bankalarının koordinasyon içinde ekonomiyi destekleme girişimlerine karşın, artan tecrit uygulamaları nedeniyle piyasalarda nakde yönelim altın fiyatlarını da düşürdü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 3.48 düşüşle 26.04 dolara kadar gerilerken, ABD hafif petrolü de yüzde 1.90 düşüşle 24.80 dolara indi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.41 artışla 12.61 dolardan,

altın, yüzde 0.15 düşüşle 1,493.81 dolardan,

bakır, yüzde 0.79 artışla 2.16 dolardan,

platin, yüzde 1.91 artışla 625.72 dolardan ve

paladyum yüzde 0.59 artışla 1,665.32 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, dolardaki tırmanışın da etkisiyle gram altın fiyatı 315 liraya, çeyrek altın 518 liraya, Cumhuriyet altını da 2,132 liraya yükseldi.


Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:35 Kaynak: DHA

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