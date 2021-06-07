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Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika

Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in Başkanlığında Yapıldı

07.06.2021 17:23
Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in Başkanlığında Yapıldı, System.String[]

Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında her hafta Pazartesi günleri yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında her hafta Pazartesi günleri yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Hacıhasanoğlu, Kaymakamlar video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı. Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından "Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Sunumu" yapılarak, pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, denetim verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve öneriler dile getirildi. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte hastanelerin kapasite ve doluluk oranlarında da düşüş yaşandığını belirten Dr. Fatih Aydın, "Hastanelerimizin servis doluluk oranı %22, 3, yoğun bakım doluluk oranı %37, 5, mekanik ventilatör doluluk oranı ise %15, 3'e kadar düşmüş durumdadır. Aşılama çalışmalarında ise gayet iyi durumdayız. İlimizde, bugüne kadar 219. 622 birinci doz aşı, 167. 683 ikinci doz aşı olmak üzere toplam 387. 305 doz aşı yapıldı. Bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığımızın yapacağı çalışmalar doğrultusunda Ordu ili genelinde aşılama kampanyalarına ağırlık vererek, süreci devam ettireceğiz. Bunun yanı sıra pozitif vakaların temaslılarının tespiti için yürütülen filyasyon çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca, vakaların kaynağına yönelik çalışmalarda da bulunduk. Buna göre de tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu. Vaka sayılarının azalmasının hiç kimseyi rehavete düşürmemesi gerektiğine vurgu yapan Vali Tuncay Sonel, "Bu işin şakası yok. Bir vaka dahi kalmayıncaya kadar hep birlikte bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Haziran ayı normalleşme süreci ile birlikte işyerleri açılan esnaflarımız, işletmelerimiz, mutlaka belirlenen kurallara uygun hareket etmeliler. Bu konuda kontrol ve denetimlerimizi de aralıksız sürdüreceğiz. Bizler, işimizi sağlam tutmalıyız. Şehir olarak yakalamış olduğumuz tabloyu, çok daha iyi hale getirmeliyiz. Bu konuda herkese sorumluluklar düşüyor. Pandemi sona ermiş gibi davranmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım. İnşallah en kısa sürede bu illetten kurtulup, eski günlerimize kavuşmuş oluruz" dedi. Vali Tuncay Sonel ise, toplantıya video konferans yoluyla katılan kaymakam ve ilçe Sağlık Müdürlerine, bu güne kadar yapılan çalışmalar ile ilgili teşekkür ederek, salgın ile ilgili çalışmaların bundan sonra da devam ettirilmesini istedi. Vatandaşların aşılanmaları konusunda çağrıda bulunan Vali Tuncay Sonel "Covid-19 Pandemisi ile mücadelede aşı önemli bir unsur. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın bir an önce aşılanması, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için son derece önemli. Bu nedenle vatandaşlarımızdan isteğimiz, Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu öncelik sırasına göre hareket ederek aşılarını olmaları" dedi. Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Covid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika


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