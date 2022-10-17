TBMM kararını verdi! Maske cezaları ve KYK kredi faizleri silindi mi?

Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 52 maddelik torba kanun teklifi görüşüldü. Burada artık geride bıraktığımız Covid-19 pandemisi sürecinde maske takmayan kişilere yazılan maske cezası ve de KYK kredisi alan öğrencilerin geri ödeme sürecindeki faiz tutarının silinmesi oylandı.

KYK kredi faizleri silindi! Artık yalnızca anapara ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktarılanlara göre, şu anda aktif bir şekilde KYK öğrenim kredisi kullanan 881 bin lisans öğrencisi bulunuyor. Ödeme sürecine geçilenler ile birlikte ise bu sayı 3 milyonu buluyor. Bursların aksine ilgili kredi her başvuran ve koşulları karşılayan öğrenciye sağlanıyor.

Üniversite öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine, 1.700 TL ve doktora yapanlara da 2 bin 550 TL'lik bir kredi verildiği söylendi. Öğrenim süresi sonlandığında ise bu krediyi alan kişiler 2 yıl içerisinde sigorta girişi olan bir işe başlamadığı takdirde de erteleme talep edebiliyor.

Bugün TBMM'de alınan karara göre ise henüz ödeme sürecini tamamlamamış kişilerin borçlu olduğu tutardan faiz oranı çıkartılacak. Yani yalnızca anaparanın geri ödemesi sağlanacak. Ek olarak yeni dönemlerde de aynı işlem devam edecek.

Maske cezası silindi mi? TBMM ne dedi?

Pandemi dönemini artık geride bıraktık. Her ne kadar sağlık kuruluşlarında gerekli önlemler alınmaya devam ediyor olsa da insanların büyük bir kısmı aşılarını oldu veya hastalığı atlattı. Hatta bir dönem birlikte yaşamaya alıştığımız maskeler ise artık aklımıza gelmez oldu.

Fakat maske yüzünden uygulanan cezai işlemler hala aklımızda. Zira geçtiğimiz dönemde bu cezaların yasaya uygunluğu veya iptali gibi birçok konu gündeme geldi. Bu nedenle milyonlarca insan henüz para cezasını ödemedi. Gördüğümüz kadarıyla da en mantıklı seçimi yaptılar. Zira bugün TBMM'de alınan karar ile maske cezası da silindi.

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