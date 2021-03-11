Covid-19 pandemisi Türkiye'de 1 yılı tamamladı - Son Dakika

Covid-19 pandemisi Türkiye'de 1 yılı tamamladı

11.03.2021 11:57
Covid-19 pandemisi Türkiye'de 1 yılı tamamladı, System.String[]

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının açıklanmasının üzerinden tam 1 yıl geçti.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının açıklanmasının üzerinden tam 1 yıl geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 yıl önce bugün Türkiye'deki ilk vakayı açıklaması üzerine başlayan salgın sürecinde toplam 29 bin 227 vatandaş hayatını kaybetti.

Türkiye'de Covid-19 süreci, 11 Mart 2020 Çarşamba gününün ilk saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Korona virüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hastanın virüsü Avrupa'dan aldığı tespit edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir" sözleriyle başladı. İlk vakanın görülmesinin ardından hayatımıza giren "izolasyon" süreci de başlamış oldu. Virüsün bulaştığı kişi ile temasa geçen herkes izole edilerek gözlem altına alındı. Daha sonra maske, mesafe ve temizlik kavramlarının da günlük yaşama girmesi ile birlikte bu terimler 1 yıldır devam eden sürecin ayrılmaz parçaları oldu. Daha sonra vaka sayılarının tüm dünyada artması üzerine uçuşlar durduruldu, sokağa çıkma kısıtlamaları başladı. Virüsün yayılım alanlarının önüne geçebilmek amacıyla hareketlilik kısıtlandı. Süreç, toplu bir şekilde bir araya gelinen alanların kapasitesinin azaltılması, kısmen veya tamamen kapatılması şeklinde devam etti. Virüsün seyrine göre kısıtlamalar da şekillendi.

AŞI SÜRECİ VİRÜSTEN KURTULUŞ İÇİN UMUT OLDU

Daha sonra aşı çalışmaları umutlandırdı. Türkiye de Covid-19 aşı çalışmalarına ilk anda başlayan ülkelerden biri oldu. Yerli aşı çalışmaları devam ederken bir yandan da kullanımda olan aşıların alınabilmesi için bir süreç başladı. Türkiye aşı konusunda ilk olarak Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği inaktif Covid-19 aşısı için anlaşma sağladı. Bu aşıların ilk partisi 30 Aralık Çarşamba günü sabahın ilk ışıklarında Türkiye'ye ulaştı. Aşıların belirli testleri geçmesinin ardından "acil kullanım onayı" verildi. İlk aşıyı 13 Ocak Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri oldu. Hemen ertesi gün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk doz aşısını oldu ve Türkiye'de aşılama programı başladı. Bu kapsamda aktif aşılama programı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde vatandaş ilk doz aşısını oldu ve süreç hala aktif bir şekilde devam ediyor.

Türkiye'de 1 yılını dolduran korona virüsün bilançosu ağır oldu. 10 Mart itibarıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 821 bin 943 olurken, vefat eden vatandaş sayısı ise 29 bin 227 oldu. 2 milyon 649 bin 862 vatandaş ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

(Utku Şimşek/İHA)

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 pandemisi Türkiye'de 1 yılı tamamladı - Son Dakika


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