Covid-19 Pozitif Hastalar Nasıl Beslenmeli?

Dolunay Diyet ve Beslenme Danışmanlığı Diyetisyeni Tamay Şahin, Covid-19 pozitif hastaların nasıl beslenmesi gerektiğini açıkladı.

Covid-19 olan bir hastanın bağışıklık sisteminin hastalıkla savaştığını bu nedenle bağışıklık sistemini destekleyecek besinler tüketmesi gerektiğini söyleyen Şahin, bu noktada vitamin, mineral, protein ve yeterli karbonhidrat kullanımının önemli olacağını belirtti.

Şahin, günde beş porsiyon renkli sebze-meyve, yumurta, balık, kırmızı veya beyaz et tüketiminin Covid-19 pozitif hastalarının bağışıklık sistemini destekleyeceğini ifade ederek baharat tüketiminin önemini vurguladı.