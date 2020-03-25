Covid-19: Romanya'da rahiplerin cemaati kutsarken herkes için aynı kaşığı kullanması tepki topladı

Bütün dünyada Covid-19 salgını giderek yayılırken, Romanya'da Ortodoks rahiplerin Cluj kentindeki ayinde sıraya giren cemaati kutsarken herkes için aynı kaşığı kullanması bu ülkede büyük tepki topladı.



Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde, Covid-19 tehlikesi ülkede artarken rahipler sorumsuzlukla suçlandı.