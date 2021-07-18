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COVİD-19 SALGINI, AŞILANMAYANLARIN SALGINI - Son Dakika

COVİD-19 SALGINI, AŞILANMAYANLARIN SALGINI

18.07.2021 17:17

Korona virüsle mücadelede, galip çıkmanın en etkin yolu olan aşı uygulamaları hayatı öneme sahip. Bu doğrultuda devletler belirledikleri politikalar çerçevesinde toplumu aşı olmaya yönlendirip hastalığı kontrol altına alma mücadelesi veriyor.

Korona virüsle mücadelede, galip çıkmanın en etkin yolu olan aşı uygulamaları hayatı öneme sahip. Bu doğrultuda devletler belirledikleri politikalar çerçevesinde toplumu aşı olmaya yönlendirip hastalığı kontrol altına alma mücadelesi veriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ABD'de geçtiğimiz günlerde Covid-19 kaynaklı ölümler ve hastane yatışlarının çoğunlukla aşılanmamış kişilerde görüldüğünü söyleyerek, Covid-19 salgınının, aşılanmayanların salgını haline geldiğini belirtti.

Beyaz Saray Covid-19 Koordinatörü Jeff Zients de salgının ağırlıklı olarak aşılanmayanları tehdit ettiğini söyleyerek, aşılama oranlarının düşük olduğu bölgelerdeki yayılma nedeniyle önümüzdeki haftalarda vaka sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

COVİD-19 SALGINI, AŞILANMAYANLARIN SALGINI
COVİD-19 SALGINI, AŞILANMAYANLARIN SALGINI
COVİD-19 SALGINI, AŞILANMAYANLARIN SALGINI
COVİD-19 SALGINI, AŞILANMAYANLARIN SALGINI

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Rochelle Walensky, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel COVİD-19 SALGINI, AŞILANMAYANLARIN SALGINI - Son Dakika


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