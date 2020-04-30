Covid-19 Salgını: Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti

Dünya genelinde Covid-19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyonu aştı.



Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 355 kişi hastalığı atlatmayı başardı.