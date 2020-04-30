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Covid-19 Salgını: Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti
38 dakika önce
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyonu aştı. En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (147 bin 411), İspanya (132 bin 929), Almanya (120 bin 400), Çin (77 bin 610), İran (73 bin 791), İtalya (71 bin 252) oldu.
Dünya genelinde Covid-19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyonu aştı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 355 kişi hastalığı atlatmayı başardı.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 07:50
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