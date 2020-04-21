Covid-19 salgını için ilaç üretimini hızlandıracak kritik enzim üretilecek - Son Dakika

Bartın Üniversitesi'ndeki çalışmalarla yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılacak önleyici ve tedavi edici ilaçların testleri için gereken kritik öneme sahip enzim üretilecek. Bu sayede, Korona virüs salgını için ilaç çalışmalarındaki süreç hızlandırılacak.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından ilan edilen Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında Bartın Üniversitesi'nin sunduğu "İn-Vitro İlaç Tarama Sistemlerinin Oluşturulmasına Yönelik Main Proteaz Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi" başlıklı proje BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner ile Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından imzalandı. Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara BAKKA tarafından 975 bin 560 TL destek sağlanacak.



Vali Güner: "Bartın Üniversitesi çalışmalarıyla gururlandırıyor"



Salgına karşı gösterilen ulusal mücadelenin önemine değinen Bartın Valisi Sinan Güner, "Çalışmalarıyla ülkemizin kalkınmasına destek sağlayan Bartın Üniversitesi, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde de sürece olan katkısıyla bizleri gururlandırmaktadır. Bu noktada başta Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.



Rektör Uzun: "El birliğiyle bu süreci aşacağımıza inanıyorum"



Küresel bir sorun haline gelen Korona virüs salgınına karşı verilen bilimsel mücadelenin önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Ülkemizde, Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda korona virüs pandemisinin önlenmesine yönelik ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) ile birlikte TÜBİTAK'ın da destekleri ve koordinasyonunda üniversitelerimiz çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların ilkinde paydaş üniversitelerimizin de iş birliğinde Covid-19 tanı kitinde kullanılan enzimlerin yerli olarak üretilmesi sağlanmıştı. Yeni proje kapsamında ise öğretim elemanlarımız Covid-19 için üretilecek ilaçların klinik deneylerinde kullanılacak enzimi yerli olarak üretecekler. Emeği geçen öğretim elemanlarımız Doç. Dr. Dursun Kısa ile birlikte Arş. Gör. Rizvan İmamoğlu'nu gayretleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Bu düşüncelerle içinde bulunduğumuz bu zor günlerde gösterilen önemli özverileri ve bizleri sürece dair yüreklendirmeleri için Sayın Bakanımız Mustafa Varank ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç'a; her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Bartın Valimiz Sinan Güner ile TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal'a; sürece olan değerli katkıları için BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz'a ve tüm paydalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.



Kovid-19 salgını için ilaç üretimini hızlandıracak



Bartın Üniversitesi'nin paydaşlarıyla iş birliği içinde korona virüs tanı kitinde kullanılmak üzere üretmeyi başardığı enzimlerin ardından gerçekleştireceği yeni çalışmayla önleyici ve tedavi edici ilaçların testleri için gereken kritik öneme sahip enzim yerli olarak üretilecek. Böylece Covid-19'a karşı geliştirilen ilaçların klinik denemelerinde yerli olarak üretilen enzimler kullanılarak aşama kaydedilecek. Yurt dışından sınırlı miktarda, uzun zaman aralığında ve yüksek maliyetlerle tedarik edilen enzimlerin yerli olarak üretilmesiyle önemli kazanımlar sağlanmış olacak.



"Proje kısa sürede sonuçlandırılacak"



Covid-19 salgının önlenmesi ve tedavisine yönelik ülkemizde önemli çalışmaların yapıldığının altını çizen Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Dursun Kısa, "Salgınla mücadelede kullanılacak ilaçların invitro inhibisyon çalışmalarında kullanılacak enzimlerin üretimi hedeflenmiştir. Virüsün replikasyon ve ekspresyonunda rol alan enzimler rekombinant olarak üretilerek, virüsle mücadele için kullanılabilecek anti-viral ilaçların hedef enzimlere karşı etkinliği ortaya konulacaktır. Proje kapsamında, daha önceki deneyimlerimizi de kullanarak hızlı bir şekilde üretime geçeceğiz" dedi.



Kısa, sentezlenen aday ilaçların etkinliğinin taranmasında kullanılacak enzimlerin, TÜBİTAK'ın da desteğiyle ilaç çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile farmakolojik çalışmalar yapan araştırmacılara iletileceğini de sözlerine ekledi. - BARTIN