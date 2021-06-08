Üye Girişi
Covid-19 Salgını ile Mücadele Kapsamında Valiliğimiz Koordinasyonunda Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu - Son Dakika

Covid-19 Salgını ile Mücadele Kapsamında Valiliğimiz Koordinasyonunda Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu

08.06.2021 17:26
Covid-19 Salgını ile Mücadele Kapsamında Valiliğimiz Koordinasyonunda Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu, System.String[]

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile...

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimizin katkı ve destekleriyle 31. 05. 2021 - 06. 06. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerde; Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 7. 516 kişinin talebi karşılanmış, Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 7 kişiye idari işlem yapılmış, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 10. 390 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verilmiş, COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 17. 012 iş yeri, 15. 899 kez denetlenmiş, 299 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapılmış, Güvenlik birimlerimizce yapılan denetimlerde 138. 069 şahıs sorgulanmış, 407 aranan şahıs yakalanmış, 15. 577 iş yeri kontrol edilmiş, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 57 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 572 kişiye idari işlem yapılmış, 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan ( AFAD, GAMER vb. ) iletişim hatları üzerinden, vatandaşlarımız tarafından yapılan 105 talep yerine getirilmiş, Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 52. 553 araç kontrol edilirken, 73. 997 şahıs sorgulanmıştır. İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 19 kişi, (geçici ikamet vb. ) nedenlerden dolayı olmak üzere yurtlarda izolasyona tabi tutulmaktadır. 2020/118 nolu Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında açıklanan, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 42 kişi hakkında idari işlem yapılmıştır. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 498 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta MASKE, MESAFE ve HİJYEN kurallarına harfiyen uyarak destek vermeleri en büyük beklentimizdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Covid-19 Salgını ile Mücadele Kapsamında Valiliğimiz Koordinasyonunda Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu

Koronavirüs, Hisarcık, Jandarma, Kocaeli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Covid-19 Salgını ile Mücadele Kapsamında Valiliğimiz Koordinasyonunda Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor 18:19 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti 17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı 17:37 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak 17:17 Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı 17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi 16:47 Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı 16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor 15:48 Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı         
18:22
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek saldırdı         
17:39
Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi         
17:35
Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
17:12
Hande Erçel'e Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek         
17:02
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı         
16:29
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, "Asıl ben öldüm" oldu         
15:32
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 18:29:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 Salgını ile Mücadele Kapsamında Valiliğimiz Koordinasyonunda Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement