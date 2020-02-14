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Covid-19 salgını küresel imalatın resesyondan çıkmasına engel
1 saat önce
Ekonomistler yeni adıyla Covid-19 salgının Çin ekonomisine verdiği zarar nedeniyle küresel imalat sektörünün 2020 yılının ilk yarısında resesyondan çıkamayacağını öngörüyor.
Ekonomistler yeni adıyla Covid-19 salgının Çin ekonomisine verdiği zarar nedeniyle küresel imalat sektörünün 2020 yılının ilk yarısında resesyondan çıkamayacağını öngörüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:07
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