Covid-19 salgını küresel imalatın resesyondan çıkmasına engel - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Covid-19 salgını küresel imalatın resesyondan çıkmasına engel - Son Dakika Ekonomi

Covid-19 salgını küresel imalatın resesyondan çıkmasına engel

1 saat önce

Ekonomistler yeni adıyla Covid-19 salgının Çin ekonomisine verdiği zarar nedeniyle küresel imalat sektörünün 2020 yılının ilk yarısında resesyondan çıkamayacağını öngörüyor.

Covid-19 salgını küresel imalatın resesyondan çıkmasına engel, System.String[]

Ekonomistler yeni adıyla Covid-19 salgının Çin ekonomisine verdiği zarar nedeniyle küresel imalat sektörünün 2020 yılının ilk yarısında resesyondan çıkamayacağını öngörüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:07 
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