Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı - Son Dakika Dünya

Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı

6 saat önce

Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı

Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı, System.String[]

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) korkusu selamlaşmalardaki alışkanlıkları da değiştiriyor. Salgının bulaşmasından endişelenen siyasiler birbirleri ile temastan kaçınmaya başladı.


Bu duruma en çarpıcı örnek Şansölye Angela Merkel ile İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında yaşandı. Karşılıklı el sıkışmanın normal karşılandığı ülkede Seehofer Merkel'in elini sıkmayı reddederek Almanya liderinin elinin havada kalmasına neden oldu.

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Süleyman Soylu, Angela Merkel, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:09 
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