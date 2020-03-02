Son Dakika › Dünya › Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı - Son Dakika Dünya
Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı
6 saat önce
Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) korkusu selamlaşmalardaki alışkanlıkları da değiştiriyor. Salgının bulaşmasından endişelenen siyasiler birbirleri ile temastan kaçınmaya başladı.
Bu duruma en çarpıcı örnek Şansölye Angela Merkel ile İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında yaşandı. Karşılıklı el sıkışmanın normal karşılandığı ülkede Seehofer Merkel'in elini sıkmayı reddederek Almanya liderinin elinin havada kalmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:09
Son Dakika Bakan Soylu, sınırdaki göçmenler için Yunanistan'a çağrıda bulundu Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı Son dakika: Sınırdan ayrılan mülteci sayısı 117 bin 677'ye yükseldi Göçmenlerin geçişine izin vermeyen Yunan askerleri, sınırda bu kez gazetecileri hedef aldı