Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) korkusu selamlaşmalardaki alışkanlıkları da değiştiriyor. Salgının bulaşmasından endişelenen siyasiler birbirleri ile temastan kaçınmaya başladı.



Bu duruma en çarpıcı örnek Şansölye Angela Merkel ile İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında yaşandı. Karşılıklı el sıkışmanın normal karşılandığı ülkede Seehofer Merkel'in elini sıkmayı reddederek Almanya liderinin elinin havada kalmasına neden oldu.