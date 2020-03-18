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Covid-19 salgını nedeniyle Avrupa'da hangi otomobil firmaları üretimi durdurdu?
6 saat önce
Avrupa ülkelerinde Covid-19 olarak bilinen koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken birçok otomobil üreticisi araç üretimini birkaç haftalığına geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu markalar arasında Lamborghini, Audi, Volkswagen ve BMW de var.
Avrupa ülkelerinde Covid-19 koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken birçok otomobil firması araç üretimini birkaç haftalığına geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Firmalardan bazıları bu kararın nedeninde "çalışanların baskısı" olduğunu belirtirken diğer firmalar ise bunun "halka yönelik sosyal sorumluluk" olduğunu ifade etti.
Avrupa Birliği'nde otomobil piyasası koronavirüs salgını başlamadan önce de, değişen yönetmelikler nedeniyle zaten yüzde 7,4 oranında düşüş göstermişti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:13
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