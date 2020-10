"COVID-19 salgını nedeniyle diş hekimine gitmekten korkmayın" - Son Dakika

Koronavirüs salgını sürecinde ertelenen diş tedavilerinin bir an önce yapılması gerektiğine dikkat çeken Endodonti Uzmanı Dr. Ece Çalışkan, "Ağız ve diş sağlığında oluşan problemler diyabet, kalp ve benzeri hastalığına davetiye çıkartıyor. Ağız sağlığı ve diş tedavisini ihmal ederek COVID-19 ile diğer zararlı virüs ve bakteri enfeksiyonlarına maruz kalma olasılığının arttığını söylemek mümkün" dedi.

Diş Hekimleri 1 Haziran'dan itibaren rutin tedavi uygulamalarına geri döndü. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dentaydın Diş Hastanesi Endodonti Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ece Çalışkan da ağız ve diş sağlığının önemi hakkında açıklamalarda bulundu. İnsanların COVID-19 salgını sırasında diş sağlığı kontrollerini ertelemesinin anlaşılabilir bir durum olduğunu söyleyen Çalışkan, "Ancak, korkmanıza gerek yok, diş hekimliği klinikleri en katı sterilizasyon ve enfeksiyon kontrol standartlarını almış durumda" dedi.

"AĞIZ SOLUNUM SİSTEMİNİN BAŞLANGICIDIR"

Endodonti Uzmanı Dr. Ece Çalışkan, "COVID-19 salgını, benzeri görülmemiş bir küresel halk sağlığı krizini de temsil ediyor. Bilindiği üzere Ağız, solunum yolunun anahtarıdır ve ana girişlerden biridir, Koronavirüsün vücuda girmesi için ağzın en önemli erişim yollarından biri olduğu herkes tarafından bilinir hale gelmiştir. O yüzden ağız sağlığının bu salgınla birlikte ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ağız sağlığı ve diş tedavisini ihmal ederek COVID-19 ile diğer zararlı virüs ve bakteri enfeksiyonlarına maruz kalma olasılığının arttığını söylemek mümkün. Koronavirüsün, enfekte bir kişi hapşırdığında, öksürdüğünde veya konuştuğunda yayılan solunum damlacıkları yoluyla yayıldığı biliniyor. Biz, diş hekimleri enfeksiyon kontrolünde ve sterilizasyon güvenliği oluşturmada çok başarılıyız. Çünkü yıllardır diş hekimleri kolay yolla bulaşan pek çok hastalıkla iç içe çalışmaktadır. Bu yüzden uzun yıllardır tedavilerimizde maske kullanımı, çapraz enfeksiyon kontrolü ve sterilizasyona büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK AĞIZDAN BAŞLAR"

Pandemi sürecinin ilk başından bu yana gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Endodonti Uzmanı Dr. Ece Çalışkan, "Yeni güvenlik protokolleri uygulandığında, diş hekimlerinin de, hastalarımızın da COVID-19 kapma riskinin minimum olduğunu söylemek isterim. Rutin bakımı ertelemenin kendi başına büyük bir sağlık sorunu olduğunu uzun vadede de sağlık açısından önemli riskler oluşturduğunun bir kez daha bilinmeli. Çünkü ihmal ettiğimiz ağız ve diş sağlığı sorunları, vücudumuzdaki başka sistemleri de etkileyerek, enfeksiyonlara karşı bizi dirençsiz hale getirir. Özellikle de bu salgın döneminde; kuvvetli bir bağışıklık sistemine sahip olmamız gerekirken; vücut direncimizi, ihmal ettiğimiz tedavilerle düşürmüş oluruz. Örneğin, diş eti sağlığı ile diyabet ve kalp hastalığı arasındaki bağlantının olduğu bilinmektedir Buna sebep vermemek için; ağız ve diş sağlığımızı ihmal etmemeliyiz. Unutmayalım ki; sağlık ağızdan başlar" diye konuştu.

Yeni normalleşmeyle birlikte diş bakımı için gelen hastalarda öncekine göre çok ciddi farklılıklar gözlemlediklerini ifade eden Dr. Ece Çalışkan, "Hastalarımızın ağız hijyenleri daha kötü ve bu noktada tedavide başarı elde etmek daha da zorlaşmakta. Ağız hijyenlerinin bu denli kötüleşmesinin nedenlerinden bir tanesi de pandemi ile birlikte evde geçirilen uzun süre, insanın psikolojik dinamiklerinin bozulması ile birlikte yeme içme alışkanlıklarımızın değişmesi. Fazlaca tüketilen tatlılar ve gazlı içecekler bunun en belirgin nedenleri" şeklinde konuştu.

"HİJYENE DİKKAT ETMELİYİZ"

İnsanların pandemi sürecinde diş hekimini ziyaret etme konusunda normalden daha gergin olabilmesinin son derece anlaşılır olduğuna dikkat çeken Dr. Ece Çalışkan şunları söyledi; "İkinci dalga korkusu da herkesin aklına yerleşmiş durumda. Özellikle böyle bir dönemde halkımız genel sağlık gereksinimleri için, zaruri ve çok acil olmadıkça hastanelere bile gitmemeye başlamış durumda. Sanki hastane ortamları daha güvensiz gibi bir algı oluşmuş halde. Özellikle de Diş Hekimliği müdahalelerinden kaçan bir hasta grubu ortaya çıkmış durumda. Maalesef şu an her yer güvensiz ve her yerde maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet ederek yaşamak durumundayız. Ancak bu durum, tedbirli ve güvenli kliniklerde tedavilerimizi yaptırmamıza engel değildir. Pandemiden önce bile, biz İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastaneleri olarak oldukça katı sterilizasyon uygulamalarımız söz konusuydu. Öncelikle, bizler tüm hijyen kurallarına uyacağız, sonrasında gidilen kliniklerin ya da diş hastanelerinin kurallara ne kadar uyduğuna bakacağız. Eğer ki, hijyen kurallarına uyulmuyorsa hemen oradan uzaklaşacak ve gerekli yerlere bildirimde bulunacağız"

- İstanbul