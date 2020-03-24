Covid-19 salgını nedeniyle evlerine kapananların sayısı 2 milyara yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19 salgını nedeniyle evlerine kapananların sayısı 2 milyara yaklaştı - Son Dakika Dünya

Covid-19 salgını nedeniyle evlerine kapananların sayısı 2 milyara yaklaştı

6 saat önce

Dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları 380 bini, bu virüsten ölenlerin sayısı 16 bini geçerken, salgının yayılmaması için evlerinde kapatılanların sayısı ise 1,8 milyarı aştı.

Covid-19 salgını nedeniyle evlerine kapananların sayısı 2 milyara yaklaştı, System.String[]

Dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları 380 bini, bu virüsten ölenlerin sayısı 16 bini geçerken, salgının yayılmaması için evlerinde kapatılanların sayısı ise 1,8 milyarı aştı.


Dünya Sağlık Örgütü, ülkelere, bütün şüpheli vakaların mutlaka testten geçirilmesi çağrısında bulundu.

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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:01 

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