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Covid-19 salgını nedeniyle evlerine kapananların sayısı 2 milyara yaklaştı
6 saat önce
Dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları 380 bini, bu virüsten ölenlerin sayısı 16 bini geçerken, salgının yayılmaması için evlerinde kapatılanların sayısı ise 1,8 milyarı aştı.
Dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları 380 bini, bu virüsten ölenlerin sayısı 16 bini geçerken, salgının yayılmaması için evlerinde kapatılanların sayısı ise 1,8 milyarı aştı.
Dünya Sağlık Örgütü, ülkelere, bütün şüpheli vakaların mutlaka testten geçirilmesi çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:01
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