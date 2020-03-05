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Covid-19 salgını nedeniyle ilaçlama yapılan Kabe bomboş kaldı
6 saat önce
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sebebiyle hem yabancı ülkelerden gelecekler hem de kendi vatandaşları için umre ziyaretlerini askıya alan Suudi Arabistan'da Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldı
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sebebiyle hem yabancı ülkelerden gelecekler hem de kendi vatandaşları için umre ziyaretlerini askıya alan Suudi Arabistan'da Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldı.
Normalde binlerce hacı adayının bulunduğu tavaf alanı bomboş kaldı. Suudi Arabistan'da yaşayan bir Türk vatandaşı Kabe'nin orta kesminin kapandığını akşam namazına sadece ikinci katta izin verildiğini ifade etti. Ayrıca çalışmalar sonrası çalışan işçilerin de tavaf alanından çıkarıldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:11
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