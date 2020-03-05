Covid-19 salgını nedeniyle ilaçlama yapılan Kabe bomboş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19 salgını nedeniyle ilaçlama yapılan Kabe bomboş kaldı - Son Dakika Dünya

Covid-19 salgını nedeniyle ilaçlama yapılan Kabe bomboş kaldı

6 saat önce

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sebebiyle hem yabancı ülkelerden gelecekler hem de kendi vatandaşları için umre ziyaretlerini askıya alan Suudi Arabistan'da Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldı

Covid-19 salgını nedeniyle ilaçlama yapılan Kabe bomboş kaldı, System.String[]

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sebebiyle hem yabancı ülkelerden gelecekler hem de kendi vatandaşları için umre ziyaretlerini askıya alan Suudi Arabistan'da Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldı.


Normalde binlerce hacı adayının bulunduğu tavaf alanı bomboş kaldı. Suudi Arabistan'da yaşayan bir Türk vatandaşı Kabe'nin orta kesminin kapandığını akşam namazına sadece ikinci katta izin verildiğini ifade etti. Ayrıca çalışmalar sonrası çalışan işçilerin de tavaf alanından çıkarıldığını söyledi.

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Suudi Arabistan, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:11 
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