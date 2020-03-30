Covid-19 salgını sıcak kıta Afrika'da 46 ülkeye yayıldı, virüs Avrupa'dan geldi

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını, sıcak Afrika kıtasında yavaş yavaş yayılıyor. Avrupa ülkelerinden gelen kişiler aracılığıyla Afrika'ya ulaşan Covid-19, kıta ülkelerinden ilk olarak Mısır'da görüldü.



Cezayir, Fas, Nijerya ve Güney Afrika'ya da sıçrayan virüs, daha sonra Burundi, Lesotho, Siera Leone, Komor Adaları ve Güney Sudan hariç kıtanın tüm ülkelerine yayıldı.