Covid 19 Salgını Sonrası Teknolojiden Hangi Alanlarda Daha Fazla Faydalanıyor Olacağız?





Netigma Satış Yöneticisi Bülent Göven, Covid 19 salgını sonrasında teknolojiden hangi alanlarda daha fazla faydalanılacağını anlattı. Yazılım dünyası olarak uzaktan çalışma yöntemlerine alışkın olduklarını, böyle bir alışkanlığı olmayan sektörlerin bu dönemde çok hızlı bir adaptasyon sürecine girmek zorunda kaldıklarını belirtti. Bu amaca yönelik hizmet eden her türlü yazılım çözümünün hayatımıza daha fazla gireceğini ifade etti. Dijitalleşmeye mesafeli olan kurumların, pandemi sürecinde dijitalleşmenin önemini daha iyi anladığını belirterek bu tip kurumlarda da evraklarla yürütülen bütün işlerin dijitale dönüşeceğini ve bu süreçlerin daha şeffaf bir şekilde yönetileceğini aktardı.



