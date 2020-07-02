"Covid-19 salgını, yeni iş profilleri yaratacak" - Son Dakika

"Covid-19 salgını, yeni iş profilleri yaratacak"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını iş dünyasında da dönüşüme yol açtı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını iş dünyasında da dönüşüme yol açtı. Bu gündemi değerlendiren Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, " 'Nerede bulunuyorsanız, oradan çalışmak' kavramıyla yeni iş profilleri ortaya çıkacak" dedi.

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı

Küresel çapta yaşanan ve eş zamanlı olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dijitalleşme, inovasyon ve Ar-Ge gibi alanların önemini bir kez daha ortaya koydu. Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis ve Siemens Global İnovasyon Direktörü Michael Weinhold, Siemens Türkiye Satış ve Strateji Direktörü Hakan Özdemir'in moderasyonunu üstlendiği 'Dijitali İleriye Taşımak-Elektrifikasyon-Otomasyon-Dijital Üçgenini Birleştirmek' başlıklı webinar etkinliğinde COVID-19 sırasında ve sonrasında iş dünyasını bekleyen yenilikleri masaya yatırdı.

"DAHA FAZLA İNSAN UZAKTAN ÇALIŞACAK"

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, webinarda yaptığı konuşmada uzaktan çalışma modelinin önem kazandığını vurguladı. Gelis, "Bu günlerde en dikkat çekici konularımızdan biri uzaktan çalışma sistemi. Bu mutlaka evden çalışmak anlamına gelmiyor. Her nerede bulunuyorsanız, oradan çalışmak demek. Yeni yönetim şeklinde giderek daha fazla insan uzaktan çalışacak ve şirketlerin, insanların birbiriyle bağlantı kurabilecekleri ortamları oluşturmaya odaklanması gerekecek. Bunun doğal bir sonucu olarak da yeni iş profilleri ortaya çıkacak. Veriyi çok daha iyi anlayan, uzaktan çalışarak daha fazla değer yaratan yeni bir çalışan profili oluşacak. Giderek daha önemli olan bir başka konu da uzaktan çalışma eğitimi. İnsanların, sunduğumuz yeni araçları rahat kullanabiliyor olması lazım. Uzaktan çalışırken ürettikleri verileri daha iyi anlayabiliyor olmalılar. Bunun için de sürekli eğitimler düzenlemenin önemi büyük" diye konuştu.

"İNOVASYON CAN DAMARIMIZ"

Etkinlikte 'Sürdürülebilir Altyapılar için İnovasyon' başlıklı bir sunum yapan Siemens Global İnovasyon Direktörü Michael Weinhold, Siemens olarak Ar-Ge çalışmalarında 14 farklı teknoloji alanına odaklandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"3D ve Katmanlı Üretim, Robotik, Blockchain, Bağlantılı E-Ulaşım, Bağlantı Cihazları ve Uç Nokta Cihazları, Siber Güvenlik, Veri Analizleri-Yapay Zeka, Dağıtık Enerji Sistemleri, Enerji Depolama, Otomasyonun Geleceği, Materyaller, Güç Elektronikleri, Simülasyon ve Dijital İkiz, Yazılım Sistemleri bizim 14 temel teknoloji alanımız. COVID-19 öncesinde de var olan bu Ar-Ge alanlarımız hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor."

"ARTIK FARK YARATMA ZAMANI"

Siemens Türkiye Satış ve Strateji Direktörü Hakan Özdemir ise, "Bazı insanlar dijitalizasyonun gelecekte bir yerlerde olduğunu düşünüyor. Ancak ben dijitalizasyonun içinde olduğumuzu ve bunu yaşadığımızı görüyorum. COVID-19'un eş anlamlısı nedir diye soracak olsanız, şu an için 'kriz' diyebilirim. Bu kriz, aslında yeni bir hareketlenme getirdiği için iyi bir şey. Bu yeni hareketlenme bazen uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, yeni yaşam biçimleri ve yeni sosyalleşme yolları gibi temel trendler ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs, Türkiye, Siemens, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Covid-19 salgını, yeni iş profilleri yaratacak' - Son Dakika

Son Dakika

17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
14:27
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
23:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 18:25:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Covid-19 salgını, yeni iş profilleri yaratacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]