Covid-19 salgınına bağlı sosyal izolasyonda kişisel çıkarımlarımız - Son Dakika
Son Dakika Güncel Covid-19 salgınına bağlı sosyal izolasyonda kişisel çıkarımlarımız - Son Dakika

Covid-19 salgınına bağlı sosyal izolasyonda kişisel çıkarımlarımız

6 saat önce

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Güler Özkula, Covid-19 salgınına bağlı sosyal izolasyona maruz kalınan şu günlerdeki kişisel çıkarımlarımızın, "Kendimizi tanımak, diğer bireylere de sorumlu olduğumuzu hatırlamak ve onların...

Covid-19 salgınına bağlı sosyal izolasyonda kişisel çıkarımlarımız, System.String[]

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Güler Özkula, Covid-19 salgınına bağlı sosyal izolasyona maruz kalınan şu günlerdeki kişisel çıkarımlarımızın, "Kendimizi tanımak, diğer bireylere de sorumlu olduğumuzu hatırlamak ve onların yaşamına dokunabilmek, bu maratonun dayanışma gücü ile koşulabileceğini unutmamak" şeklinde olması gerektiğini ifade etti.


"İnsanlığın gündemi Covid-19 iken bireyin gündeminin farklı olması beklenemez elbette" diyen Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Güler Özkula, günümüzde hastalıkla ilgili bilgilendirmelerin, hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemlerin ön sıralarda yer aldığı gündemde, insanların kendi iç dünyasında olup bitenlere dikkat çekti.


"SARS-CoV-2 virüsü, Çin'in Wuhan kentinden seyrine başlamış ve her birimizin ülkesine, kentine, semtine, mahallesine, sokağına yolunu düşürmüş, Covid-19 pandemisine neden olmuştur. Böyle midir gerçekten? Sinir sistemi ağı olmayan, düşünemeyen, hareket kabiliyeti olmayan bu virüs, bu yol haritasını nasıl çizmektedir sahi? sorunun cevabı insanoğlunda" ifadelerini kullanan Yrd. Doç. Dr. Güler Özkula, SARS-CoV-2'nin dünyadaki 7 milyar insanı cinsiyet, dil, din, ırk, sınıf ayrımı gözetmeden kendine taşıyıcı olarak tanımladığında, insandan insana bulaşma ile tüm ülke sınırlarının yok olduğunu ve tüm dünyanın aynı anda aynı gündemi ele alır olduğunu hatırlattı.


"İnsanoğlunun doğası gereği bilinmezlikten kaygı duyar"


İnsanoğlunun doğası gereği bilinmezlikten kaygı duyduğunu, hastalığın bulaşma yollarının, seyrinin, tedavisinin bilinmezlik içinde oluşunu bu nedenle de hemen hemen her bireyde endişe oluşturduğunu ve bu endişenin de olağan bir tepki olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Güler Özkula, buna karşın bilimin, karantinada olmaksızın, bilinmezlikten bilinene doğru yol almak için bize ışık tutmaya devam ettiğini söyledi.


Bilim dünyasında araştırmalar devam ederken, karantinadaki bireylerin sosyal mesafelerini korumaya devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Güler Özkula şöyle devam etti:


"Virüsün ilk çıktığı dönemlere nazaran, virüsle ilgili daha çok bilgiye sahibiz, hastalığın seyrine daha hakimiz, olası tedavi yöntemleri araştırılmaya devam ediyor, aşı çalışmaları devam ediyor. Biliyoruz ki, dünya tarihinde tüm salgınlar sona erdi, Covid-19 da sona erecek. Bizi bu virüse karşı koruyacak aşı çalışmalarının sonuçlanması için zamana ihtiyacımız var sadece."


Karantinayı, bildiğimiz hayat akışının ve düzenin değişmesi, bildiklerimizden eksik kalma, bir başkası tarafından kısıtlanma, engellenme olarak tanımlayan Yrd. Doç. Dr. Güler Özkula, bireylerin, bu bilinmedik düzene, engellemelere, "kim için", "ne için" katlanmak zorunda olduklarının cevabını araması gerektiğini söyledi. Karantina günlerinin, dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse için kolay olmadığını hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Güler Özkula, insanoğlunun yaptığı eylemin amacını ve neye hizmet ettiğini bilmesi ve sonuca dair umut taşıması durumunda, sürece ve beklemeye katlanabilme gücü ve dayanıklılığının artacağını dile getirdi.


"Öteki iyi olmadan, kendimizin de iyi olamayacağını anladığımız için birbirimize el uzatmamız gerektiğini öğreneceğiz"


Karantina günlerine, başkalarını kendimizden korumak, dolayısıyla da aslında kendimizi korumak için ihtiyaç olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Güler Özkula, bireylerin ancak başkalarına el uzatmakla kendini iyi hissedebileceğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Güler Özkula açıklamalarına şöyle devam etti:


"Bu süreç bize gösterdi ki; ötekinin varlığını kabul etmeden, ona sahip çıkmadan, onu korumadan, onu iyileştirmeden kendi varlığımızı devam ettirmemiz mümkün değil. 100 kişiden 99'u sağlıklı beslenip, düzenli uyuyup, hijyenine dikkat edip, azami seviyede kendini koruyabilse de; 1 kişinin tüm bunlardan eksik kalması, kalan 99 kişi için, kendini ne kadar korursa korusun, hastalık riski demek. O nedenle o 1 kişiyi de korumak zorundayız mahallece, kentçe, ülkece ve tüm dünya. Kendimize sorumlu olduğumuz kadar ötekine de sorumlu olduğumuzu hatırladığımız için katlanmalıyız karantina günlerine. Öteki iyi olmadan, kendimizin de iyi olamayacağını anladığımız için birbirimize el uzatacağız bugünlerde. Böyle böyle iyi edeceğiz ve iyi hissedeceğiz. Başka reçetesi de yok bu sürecin."


"Bu günler kendini tanıma süreci olarak değerlendirilebilir"


Toplumsal sorumluluğumuz olan karantina günlerine katlanmakta zorluk çeken bireylerin düşünmesi gerekenlerle ilgili de farkındalık oluşturacak açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Güler Özkula, bu günlerin kendini tanıma süreci olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekerek şöyle devam etti:


"Acaba bazılarımızın -ya da belki çoğumuzun- yalnızlığımıza katlanabilme, bir başka deyişle kendimizi eğleyebilme becerisi bu kadar mı kötü? Koşarak yaşadığımız yaşamda, karantina nedeniyle durmak zorunda kaldığımızda, hem de bir başımıza kendimizle kaldığımızda, kendimizle ne yapacağını bilememek bu kadar mı can yakıcı? En azından şu günlerin bireysel bir getirisi olarak kabul ederek; kendimizden kaçmak yerine, kendimizi tanımaya fırsat vermek ve kendimize katlanmayı öğrenmek, hem bugünler için dayanıklılığımızı arttıracak hem de gelecek günler için elimizi güçlendirecektir."


Karantina günlerinin, insanoğlunun ne denli sosyal bir varlık olduğunu ve sosyal ağlarının ne kadar kıymetli olduğunu gösterdiğine de dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Güler Özkula, hiçbir fiziksel teması olmayan, aralarında mesafeler bulunan hemen hemen her bireyin benzer duygular yaşadığının, sesinin duyulduğunu ve anlaşıldığını hissetmenin ve dayanışmanın verdiği gücü duyumsamanın ne kadar kıymetli olduğunun gözler önüne serildiğini belirtti.


"Bireyler kişilik özelliklerinin, öğrendiklerinin, içinde bulunduğu şartların etkisinde olacağını unutmadan mücadeleye devam etmelidir"


Karantina günlerinin Covid-19'lu hastalarda ya da hasta yakınlarında ya da bu hastalıktan sevdiklerini kaybedenlerde çok daha farklı izler bırakacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Güler Özkula, öte yandan, hastalık ve alınan önlemlerin getirdiği ekonomik zorlukları yaşayan kişilerin de bu süreçten farklı etkileneceğini, dolayısıyla pandeminin her bireydeki etkisinin farklı olacağını, hem bireyin kişilik özelliklerinin, hem öğrendiklerinin, hem de içinde bulunduğu şartların etkisinde olacağını unutmadan mücadeleye devam etmesi gerektiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Güler Özkula, uyum sağlamamız gereken bu süreçle ilgili açıklamalarına şu sözlerle son verdi:


"Bu sisli günler elbet aydınlanacak! Gün doğana kadar, evde yeni bir düzen sağlamak, yeni diziler, yeni filmler seyretmek, yeni bir dil öğrenmek, bir müzik aleti çalmayı öğrenmek elbette her birimize iyi gelecek. Ama işin özünün bu olmadığının hepimiz farkındayız artık sanırım. Bu günlerin bize getirisi, kendimizi tanımak, ötekine de sorumlu olduğumuzu hatırlamak ve onun yaşamına dokunabilmek, bu maratonun dayanışmanın gücü ile koşulabileceğini unutmamak olsun." - İSTANBUL

Suat Günsel, Koronavirüs, Girne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:13 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor "Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı         
21:38
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı         
21:31
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek         
21:15
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı         
20:56
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:53
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı         
20:30
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor         
20:24
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim         
20:21
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde         
20:08
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti         
20:05
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti         
19:58
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı         
19:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer         
19:26
Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi         
19:25
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.         
19:18
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor         
18:50
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı         
18:46
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi         
18:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz         
17:57
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti! Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!         
17:50
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti         
17:48
Bakan Koca, Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi         
17:45
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?         
17:40
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi         
17:40
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı         
17:31
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı         
17:30
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti         
17:25
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı         
17:18
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 21:58:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 salgınına bağlı sosyal izolasyonda kişisel çıkarımlarımız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]