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Covid-19 salgınında boşalan sokaklar hayvanlara kaldı
6 saat önce
İngiltere'nin Kuzey Galler bölgesindeki Llandudno kasabasında, Covid 19 salgını yüzünden vatandaşlar kendilerini evlerine kapatırken, sokaklarda özgür bir şekilde gezinen keçi sürüsü ilginç görüntülere sahne oldu.
İngiltere'nin Kuzey Galler bölgesindeki Llandudno kasabasında, Covid 19 salgını yüzünden vatandaşlar kendilerini evlerine kapatırken, sokaklarda özgür bir şekilde gezinen keçi sürüsü ilginç görüntülere sahne oldu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:33
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