Covid-19 salgınında doğum sırasında anne ve bebek ölümleri üç katına çıktı - Son Dakika
BBC

Covid-19 salgınında doğum sırasında anne ve bebek ölümleri üç katına çıktı

01.04.2021 06:32
Covid-19 salgınında doğum sırasında anne ve bebek ölümleri üç katına çıktı, System.String[]

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 17 ülkede yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 salgını, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki doğum sırasında anne ve bebek ölümlerinin üç katına çıkmasına yol açtı.

Çarşamba günü İngiltere'deki Lancet isimli tıp dergisinde yayımlanan uluslararası veri araştırmasının sonuçlarına göre, hamilelikler son bir yılda hem anneler hem de bebekler için daha tehlikeli hale geldi.

17 ülkeden gelen 40'tan fazla araştırmanın verilerinin değerlendirildiği çalışmaya göre, hamilelerin sağlık hizmetlerine erişimi pandemi döneminde kısıtlandı. Bunda hem sağlık merkezlerindeki doluluk hem de hamile kadınların koronavirüs kapma korkusuyla hastanelere gitmemeyi tercih etmesi etkili oldu.

Araştırma kapsamına alınan ülkeler Türkiye, Hollanda, ABD, Kanada, İngiltere, Botswana, İtalya, Hindistan, Çin, Danimarka, İsrail, Japonya, Nepal, Meksika, İrlanda ve Brezilya ile Hong Kong bölgesi oldu.

Araştırmayı yürüten ekibin başındaki, St George Üniversitesi'nden Prof. Asma Khalil, "Covid-19 salgını sağlık sistemleri üzerinde derin etkilere yol açtı. İşleyişteki sıkıntılar, normalde önüne geçilebilecek birçok yeni doğan ve anne ölümüne yol açtı. Çoğu da düşük ya da orta gelirli ülkelerde meydana geldi.

Lancet Global Sağlık dergisinde yer alan sonuçlara göre, ölü doğumların sayısı da bu dönemde arttı.

Sağlıklı doğumlar sonrası meydana gelen post-partum, yani lohusalık depresyonu, annelikle ilgili kaygı bozuklukları ve annelerin ruh sağlığında bozulma da büyük oranda arttı.

Hindistan'daki Tıp Eğitimi ve Araştırmaları Postgraduate Enstitüsü'nden Jogender Kumar, "Kaynakları yetersiz olan ülkelerde, değil salgın normal zamanlarda bile hamilelerin ve yeni doğum yapan kadınlarla yeni doğan bebeklerin düzenli kontrolü bir hayli zorken, Covid-19 salgını gelişmiş ülkelerle aralarındaki bu farkı iyice artırarak bir uçuruma çevirdi." yorumunu yaptı.

Covid-19 salgınında doğum sırasında anne ve bebek ölümleri üç katına çıktı

Koronavirüs, England, Türkiye, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid-19 salgınında doğum sırasında anne ve bebek ölümleri üç katına çıktı - Son Dakika

BBC

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