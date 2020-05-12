Covid-19 salgınında engelli bireyler unutulmuyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele sırasında engelli vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için günlük ihtiyaçlarını gidererek her zaman yanlarında oluyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yapılan hizmetler sırasında engelli vatandaşların ruh ve beden sağlığı için çalışmalar da yapıldı.

GÜNLÜK İHTİYAÇLARI GİDERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, koronavirüs pandemisi ile mücadele sürecinde, engelli vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Hizmetler herhangi bir mağduriyet yaşamaması, günlük ihtiyaçlarının giderilmesi, evlerinde huzur içinde vakit geçirmeleri amacıyla, izolasyon kuralları dikkate alınarak doğrudan ve online hizmet planları oluşturularak uygulamaya konuldu. Engelli bireylere ve ailelerine sosyal destek paketi kapsamında erzak ve hijyen seti dağıtıldı.

ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Covid-19 salgınına karşı engelli vatandaşların nakil işlemleri sırasında hasta sağlığı için dezenfeksiyon işlemlerine dikkat edildi. Alınan tedbirler kapsamında, hasta nakil servis araçlarının sayısı arttırıldı. Hasta nakil hizmetinde çalışan personelin kişisel koruyucu malzemeleri; yüz koruyucu siperlik, maske ve tulumlarla vatandaşlara hizmet verildi. Araçlara her gün Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

ENGELLİ BİREYLERE ULAŞIM HİZMETİ

Bedensel engelli vatandaşların diyaliz merkezlerine ulaşımlarının sağlanması amacıyla 'Kocaeli Engelsiz Taksi' ile ulaşım hizmeti veriliyor. Destek hizmetleri izolasyon kurullarına dikkat edilerek, araçların periyodik dezenfeksiyonları yapılıyor. Bu süreçte işitme engelli vatandaşlara Watsapp görüntülü görüşme tekniği ile işaret dili - tercümanlık hizmetleri devam etti. 0549 781 39 25 numaralı telefonu görüntülü arayan işitme engelli vatandaşlara istediği konularda yardım ediliyor.

MEDİKAL MALZEME DESTEĞİ

Salgın kapsamında süreğen engelli bireylere medikal malzeme ihtiyaçları karşılanarak hizmet veriliyor. Bu kapsamda, evlerinde oksijen tüpü biten vatandaşların oksijen tüplerinin dolumu yaptırıliyor. Hava destek cihaz arızalarının, işitme cihazlarının, SGK tarafından tamir işlemleri, tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi taleplerinin karşılanması büyükşehir belediyesince sağlandı.

PSİKOLOJİK DESTEK

Covid-19 tedbirleri kapsamında Psikolojik açıdan desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara ve ailelerine beş uzman psikologdan oluşan ekiple online psikolojik destek hizmeti devam etti. Şu ana kadar 200 kişi bu hizmetten yararlandı. Ayrıca süreğen engelli Fenilketonüri (PKU) ve çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği (talep oluşturuldu satın-alma aşamasında) sağlanacak.

ONLİNE DERS

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitime ara verilmesinin ardından 110 öğrenci ve ailelerinin öğretmenleri tarafından görüntülü görüşme ile aranılması, Whatsapp grubu kurularak durumlarından haberdar olma irtibat ve desteği sürdürüldü. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine online dersler verilerek salgın sürecinde aileleri ile birlikte vakit geçirmeleri ve beden sağlıklarını korumaları için dersler verildi.

SAĞLIK HİZMETİ

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Barınma ve Konaklama Merkezinde, 8 engelli bireye ve bir engelli ailesine konaklama imkanı yanında sağlık hizmetlerine erişim sağlandı. Ayrıca tedavi süreçleri uzman personel tarafından takip edilerek destek olundu.