Covid-19 salgınında engelli bireyler unutulmuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Covid-19 salgınında engelli bireyler unutulmuyor - Son Dakika

Covid-19 salgınında engelli bireyler unutulmuyor

12 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs ile mücadele sırasında engelli vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürdü.

Covid-19 salgınında engelli bireyler unutulmuyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele sırasında engelli vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için günlük ihtiyaçlarını gidererek her zaman yanlarında oluyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yapılan hizmetler sırasında engelli vatandaşların ruh ve beden sağlığı için çalışmalar da yapıldı.

GÜNLÜK İHTİYAÇLARI GİDERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, koronavirüs pandemisi ile mücadele sürecinde, engelli vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Hizmetler herhangi bir mağduriyet yaşamaması, günlük ihtiyaçlarının giderilmesi, evlerinde huzur içinde vakit geçirmeleri amacıyla, izolasyon kuralları dikkate alınarak doğrudan ve online hizmet planları oluşturularak uygulamaya konuldu. Engelli bireylere ve ailelerine sosyal destek paketi kapsamında erzak ve hijyen seti dağıtıldı.

ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Covid-19 salgınına karşı engelli vatandaşların nakil işlemleri sırasında hasta sağlığı için dezenfeksiyon işlemlerine dikkat edildi. Alınan tedbirler kapsamında, hasta nakil servis araçlarının sayısı arttırıldı. Hasta nakil hizmetinde çalışan personelin kişisel koruyucu malzemeleri; yüz koruyucu siperlik, maske ve tulumlarla vatandaşlara hizmet verildi. Araçlara her gün Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

ENGELLİ BİREYLERE ULAŞIM HİZMETİ

Bedensel engelli vatandaşların diyaliz merkezlerine ulaşımlarının sağlanması amacıyla 'Kocaeli Engelsiz Taksi' ile ulaşım hizmeti veriliyor. Destek hizmetleri izolasyon kurullarına dikkat edilerek, araçların periyodik dezenfeksiyonları yapılıyor. Bu süreçte işitme engelli vatandaşlara Watsapp görüntülü görüşme tekniği ile işaret dili - tercümanlık hizmetleri devam etti. 0549 781 39 25 numaralı telefonu görüntülü arayan işitme engelli vatandaşlara istediği konularda yardım ediliyor.

MEDİKAL MALZEME DESTEĞİ

Salgın kapsamında süreğen engelli bireylere medikal malzeme ihtiyaçları karşılanarak hizmet veriliyor. Bu kapsamda, evlerinde oksijen tüpü biten vatandaşların oksijen tüplerinin dolumu yaptırıliyor. Hava destek cihaz arızalarının, işitme cihazlarının, SGK tarafından tamir işlemleri, tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi taleplerinin karşılanması büyükşehir belediyesince sağlandı.

PSİKOLOJİK DESTEK

Covid-19 tedbirleri kapsamında Psikolojik açıdan desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara ve ailelerine beş uzman psikologdan oluşan ekiple online psikolojik destek hizmeti devam etti. Şu ana kadar 200 kişi bu hizmetten yararlandı. Ayrıca süreğen engelli Fenilketonüri (PKU) ve çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği (talep oluşturuldu satın-alma aşamasında) sağlanacak.

ONLİNE DERS

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitime ara verilmesinin ardından 110 öğrenci ve ailelerinin öğretmenleri tarafından görüntülü görüşme ile aranılması, Whatsapp grubu kurularak durumlarından haberdar olma irtibat ve desteği sürdürüldü. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine online dersler verilerek salgın sürecinde aileleri ile birlikte vakit geçirmeleri ve beden sağlıklarını korumaları için dersler verildi.

SAĞLIK HİZMETİ

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Barınma ve Konaklama Merkezinde, 8 engelli bireye ve bir engelli ailesine konaklama imkanı yanında sağlık hizmetlerine erişim sağlandı. Ayrıca tedavi süreçleri uzman personel tarafından takip edilerek destek olundu.

Koronavirüs, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 09:58 Kaynak: Bültenler


Son Dakika

Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı         
10:00
Olağanüstü keşif! Yürüyebilen köpek balığı bilim insanlarını hayrete düşürdü Olağanüstü keşif! Yürüyebilen köpek balığı bilim insanlarını hayrete düşürdü         
09:59
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı         
09:50
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata         
09:49
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin         
09:48
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı         
09:46
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor         
09:43
Son dakika: Aydın, Denizli ve Şanlıurfa'dan sonra Trabzon da 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Son dakika: Aydın, Denizli ve Şanlıurfa'dan sonra Trabzon da 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak         
09:40
İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı         
09:35
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi         
09:24
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
09:01
Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi         
08:57
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı         
08:32
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı         
07:47
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu         
07:45
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay         
07:40
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin         
07:40
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz         
07:40
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor         
07:20
Erzurum polisinden eğlenceli Erzurum polisinden eğlenceli "evde kal" çağrısı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var         
04:32
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli         
04:26
Zonguldak'ta ilk defa pazartesi günü ölüm ve vaka artışı olmadı Zonguldak'ta ilk defa pazartesi günü ölüm ve vaka artışı olmadı         
00:38
Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki         
00:34
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı         
00:27
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim         
00:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor         
00:06
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı         
00:05
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi         
00:01
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti         
23:59
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 10:11:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 salgınında engelli bireyler unutulmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]