Covıd-19 salgınından sıkılan gençler gerçek Survivoru aratmayan yarışma düzenledi - Son Dakika

Covıd-19 salgınından sıkılan gençler gerçek Survivoru aratmayan yarışma düzenledi

GİRESUN - Görele'nin Çavuşlu Beldesi'nde bir grup genç, kendi imkanlarıyla yaptıkları parkurlarda yarışarak gerçek Survivoru aratmadılar.

Beldeye bağlı Orta Mahallede araba lastikleri, tahta parçaları, file, merdiven ve ağaç dallarıyla yaptıkları parkurda gençler hem kıyasıya yarıştılar, hem de eğlendiler.

Corona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır sıkıldıklarını anlatan gençler kendi imkanlarıyla oluşturdukları parkurda hem eğlendiklerini hem de iyi bir aktivite olduğunu ifade ettiler.

Boş vakitlerini değerlendirmek için köydeki arkadaşlarıyla birlik olduklarını kaydeden ve yarışmanın sunuculuğu yapan Arslan Şişman," Lastik, taş, merdiven, direk, tahta ve teneke gibi temin ettiğimiz malzemelere yarışma alanını hazırladık. Uzun bir çalışma sonrasında oluşturduğumuz parkurda sosyal mesafe kurallarını da dikkate alarak yarışmalar yapıldı. Amacımız uzun zamandır evlerinde sıkılan arkadaşlarımızla bir aktivite yapmaktır. Yarışmalarda yetişkinlerin de bizi izlemeye gelmesi daha da heyecanlı bir hal aldı. Yarışmalarda başarılı olan takımlara ödül olarak Çavuşlu ekmeği hediye edildi" dedi.