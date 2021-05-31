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COVİD-19 SALGINININ AKCİĞERLERİNDE BIRAKTIĞI HASARI BİSİKLET TUTKUSUYLA YENDİ - Son Dakika

COVİD-19 SALGINININ AKCİĞERLERİNDE BIRAKTIĞI HASARI BİSİKLET TUTKUSUYLA YENDİ

31.05.2021 16:09

MANİSA'da, yakalandığı koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından doktorun, 'artık merdiven dahi çıkamazsın' dediği Yaşar Doğru (58), salgının akciğerlerinde bıraktığı hasarı, tutkuyla bağlı olduğu bisiklet sevgisi ile yenmeyi başardı.

MANİSA'da, yakalandığı koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından doktorun, 'artık merdiven dahi çıkamazsın' dediği Yaşar Doğru (58), salgının akciğerlerinde bıraktığı hasarı, tutkuyla bağlı olduğu bisiklet sevgisi ile yenmeyi başardı. Sonuçlarıyla doktorunu dahi şaşırtan Doğru, bisikletiyle her gün 46 kilometre yol yaparak, 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'na çıkıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşamını sürdüren Yaşar Doğru, 2010 yılında emekli oldu. Emekliliğinin ardından sigarayı bırakarak spora başlayan Doğru, bisiklet sporu ile tanıştı. Bisiklet sporu daha sonra tutkuya dönüşen Doğru, 9 yıldır düzenli olarak bisiklet kullanıyor. Geçen eylül ayında rahatsızlanan Yaşar Doğru'ya, gittiği hastanede koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu. 10 gün boyunca ağır ve yorucu bir tedavi alan Doğru, taburcu oldu. Taburcu olduktan sonra da hastalığın belirtilerini yaşayan Doğru, tekrardan hastaneye gitti. Çekilen akciğer filmlerinin ardından doktorun 'artık merdiven dahi çıkamazsın' dediği Doğru, bu süreçte bisiklet merakından vazgeçmedi. Bisikletiyle her gün 46 kilometre yol yaparak, 1517 rakımlık Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan Doğru, bir ayın ardından kontrol için gittiği doktorunu, sonuçlarıyla şaşırttı. Doğru, salgının akciğerlerinde bıraktığı hasarı, tutkuyla bağlı olduğu bisiklet sevgisi ile yenmeyi başardı.

Koronavirüs salgınını bisiklet tutkusuyla yendiğine inandığını dile getiren Doğru, 2010 yılında Manisa İtfaiye Müdürlüğü'nden emekli oldum. Sigarayı bıraktıktan sonra bisiklet sporuna başladım. 9 yıldan beridir de düzenli olarak kullanıyorum. Her gün Spil Dağı'na kadar gelerek antrenman yapmaktayım. Koronavirüs dolayısıyla dünya da olduğu gibi ülkemizde çok büyük bir acı çekti, devam ediyor da. Ben de yakalandım. Eylül ayında 10 gün boyunca çok ağır bir şekilde geçirdiğim hastalık sebebiyle hastanede yattım. Çıktıktan sonra da ağrılarım geçmedi ve 1,5 ay sonra tekrar hastaneye gittim. Akciğer filmlerim çekildi. Akciğerimde kristalleşme vardı. Doktorum bana 'Sen kutuplarda mı yaşadın. İkinci kata merdiven çıkamazsın' dedi. Ciğerlerim o derece bitmişti. Bisikletimle her gün Spil'e tırmanıyorum ve yavaş yavaş sürmeye başladım. İlk günler 400-500 metre kadar çıkıp tekrar inerken, daha sonra 1571 rakıma çıkmaya başladım. 2 ay sonra doktora gittiğimde bana merdiven dahi çıkamazsın diyen doktorum şaşırdı ve sen ne yaptın diye sordu. Akciğerlerimin tedavisinde çok büyük ilerleme kaydettim. Koronavirüse yakalandıktan sonra 4 duvar arasında ölmeyi bekledim. Akciğerlerim bitik, nefes alamıyor ve oksijen tüpüne bağlanma aşamasına gelmiştim. Tabi ki tıbbımız ileri seviyede, doktorlarımıza da saygım sonsuz ama ben koronavirüsün akciğerimde bıraktığı hasarı bisiklet tutkumla yendiğimi düşünüyorum. Burada ormanın ve Spil Dağı'nın oksijeninin de etkili olduğunu düşünüyorum. Hastalık çok zor, buradan insanları uyarıyorum, lütfen sosyal mesafemizi koruyalım ve kurallara dikkat edelim diye konuştu.

COVİD-19 SALGINININ AKCİĞERLERİNDE BIRAKTIĞI HASARI BİSİKLET TUTKUSUYLA YENDİ
COVİD-19 SALGINININ AKCİĞERLERİNDE BIRAKTIĞI HASARI BİSİKLET TUTKUSUYLA YENDİ
COVİD-19 SALGINININ AKCİĞERLERİNDE BIRAKTIĞI HASARI BİSİKLET TUTKUSUYLA YENDİ
COVİD-19 SALGINININ AKCİĞERLERİNDE BIRAKTIĞI HASARI BİSİKLET TUTKUSUYLA YENDİ

Toros Dağları, Koronavirüs, Bisiklet, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel COVİD-19 SALGINININ AKCİĞERLERİNDE BIRAKTIĞI HASARI BİSİKLET TUTKUSUYLA YENDİ - Son Dakika


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