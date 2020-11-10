"Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri" araştırmasının sonuçları paylaşılacak - Son Dakika

"Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri" araştırmasının sonuçları paylaşılacak

10.11.2020 13:55

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye iş birliğinde hazırlanan "Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri" araştırmasının bulguları kamuoyu ile paylaşılacak.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye iş birliğinde hazırlanan "Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri" araştırmasının bulguları kamuoyu ile paylaşılacak.

TÜSİAD açıklamasına göre, Kovid-19 salgınının özel sektör üzerindeki olası etkilerini toplumsal cinsiyet bakış açısından anlamak amacıyla hazırlanan araştırmanın bulgularının paylaşılacağı etkinlik, 13 Kasım 10: 00'da çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Doç. Dr. Emel Memiş tarafından yürütülen ve işletmeler nezdinde yapılan ankete dayanarak hazırlanan araştırma, Kovid-19 salgınının özel sektör üzerindeki olası etkilerini toplumsal cinsiyet bakış açısından anlamayı ve kriz dönemlerinde özel sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler, TÜRKONFED, Kadın, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri' araştırmasının sonuçları paylaşılacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı ABD'den 3 kulüp, Mesut Özil'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış         
14:00
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor         
13:18
Atatürk için omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla saygı duruşunda bulundu Atatürk için omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla saygı duruşunda bulundu         
13:13
Canlı yayında intihar teşebbüsünü takipçileri beğeni yaparak destekledi Canlı yayında intihar teşebbüsünü takipçileri beğeni yaparak destekledi         
12:48
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı         
09:38
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor         
08:40
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 14:34:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri" araştırmasının sonuçları paylaşılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei