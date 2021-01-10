Covid 19 Sonrası Hangi Teknolojileri Daha Fazla Kullanıyor Olacağız?

Westerops Genel Müdürü Gökhan Fazlı Çelik, Covid 19 sonrasında hangi teknolojilerin daha fazla kullanılacağını açıkladı. Çelik, yapay zeka, robotik otomasyon teknolojileri gibi teknolojilerin hayatımıza girdiğini ve bunların insanı daha işlevsiz hale getiren teknolojiler olduğunu söyledi.

Çelik, finansal hizmetler gibi güven problemi olan hizmetlerin olduğunu belirtti. Güven problemiyle alakalı olarak Blockchain teknolojisinin hayatımıza girdiğini ve bu teknolojiyle dijital kimlik sağlandığını belirtti. Bu teknolojilerin önceden de var olduğunu ancak pandeminin süreci hızlandırdığını belirten Çelik, bu teknolojilerin Covid 19 sonrasında daha sık kullanılacağını söyledi.